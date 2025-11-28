Konzervatívna kaviareň: Trumpov fanfarónsky prístup k mierovému plánu mier v skutočnosti oddialil

V Konzervatívnej kaviarni sa Stanislav Janota a Daniel Lukáč venujú aktuálnym udalostiam na Slovensku a komplikovanej reálnej politike obklopujúcej snahy o mier na Ukrajine.
Jednou z najdiskutovanejších tém na domácej scéne bol návrh na zrušenie Úradu pre ochranu oznamovateľov trestnej činnosti. Daniel Lukáč označil tento krok za „účelovú zmenu“, hoci pripustil, že politici k tomu musia „nejaký príbeh nakresliť“.
Stanislav Janota nastolil otázku, či nebol trochu účelový už samotný vznik úradu. Lukáč tvrdí, že úrad sa spolitizoval už v začiatkoch. Za absurdné a účelové považuje, že jeho predsedníčka tesne pred voľbami „pridelila ochranu vyšetrovateľom, čurillovcom“ a súčasnú snahu o zrušenie úradu nazval logickým, hoci rovnako účelovým, dôsledkom.
Lukáč trvá na tom, že inštitúcia by mali slúžiť na ochranu „tých naozajstných obetí trestnej činnosti“ alebo osôb, ktoré chcú nahlasovať trestnú činnosť, a nie na riešenie politických prípadov s politickými konzekvenciami.
Generálny prokurátor
Diskusia sa dotkla aj štruktúry prokuratúry verzus systému štátnych zástupcov. Lukáč síce vníma ako problém silnú centralizáciu rozhodovania v systéme prokuratúry, slabosťou prípadného systému štátnych zástupcov, hoci rozhodujú samostatne, by bolo podriadenie ministerstvu spravodlivosti, ktoré by malo rozhodujúci vplyv na personálne obsadenie štátneho zastupiteľstva.
Lukáč je presvedčený, že akákoľvek zmena systému by bola v súčasných podmienkach „vecou totálneho politického obchodovania“. Zdôraznil, že na Slovensku je „každé odborné, aj právnické rozhodovanie, tak spolitizované, že jednoducho budovania nezávislých inštitúcií na Slovensku je naozaj len zdaním a nie realitou“.
Podľa neho sa v roku 2027 pri voľbe nového generálneho prokurátora všetky politické strany zamerajú na to, aby tam bol podľa možností ich človek. „Nik nebude mať ambíciu zvoliť nejakého generálneho prokurátora, ktorý by vystupoval nezávisle. Vždy bude jeden alebo druhý tábor bude urazený. Dnes je na pána Žilinku urazený tábor premiéra Fica, ešte pred rokom bol urazený tábor súčasnej opozície,“ konštatuje Lukáč.
Diskutéri sa dotkli aj otvorenia témy Benešových dektérovProgresívnym Slovenskom. Daniel Lukáč si myslí, že motiváciou bolo osloviť voličov maďarskej národnosti a túto stratégiu hodnotí skepticky. Benešove dekréty považuje za právne skonzumované a táto téma nemá maďarským voličom čo ponúknuť.
Cesta k mieru na Ukrajine a Trumpov návrh
Stanislav Janota otvoril tému mieru na Ukrajine v súvislosti s mierovým plánom Donalda Trumpa. Prvé reakcie komentátorov, ktoré návrh označili za kapituláciu Ukrajiny boli podľa jeho mienky hysterické. Janota súhlasí s názormi tých analytikov, ktorí sa domnievajú, že by bolo dobré prijať „prímerie, by som povedal takmer akékoľvek“, vzhľadom na problémy Ukrajiny s morálkou a zdrojmi.
Lukáč pripomenul, z ruského pohľadu, výbornú prácu vyjednávača Kirilla Dimitrova, ktorý v rokovaniach pretlačil do 28 bodov návrhu „ruské priority“.
Prezident Trump nie úplne vyhodnotil, že Rusi nie sú ľahkí vyjednávači, a že teda že teda také to fanfarónske vyjednávanie jeho typu, že cez Twitter niečo oznámim a hulákam a potom tam pošlem svojho kamaráta, lebo som si s ním dobre zahral golf, nie je asi úplne najlepšia taktika
Zverejnenie plánu bez konzultácie s Ukrajinou považuje Lukáč za chybu, ktorá sa nerobí. V súčasnosti sa, podľa jeho mienky, veci dostali na profesionálnu úroveň a dúfa, že Ukrajinci sa tejto príležitosti chopia, pretože ten mier v súčasnosti asi viac potrebujú Ukrajinci. „Rusov to tiež bolí a tá vojna je katastrofálnou chybou, ktorá Rusko ekonomicky vrátila o 20 rokov späť. Ale nie je nútené dnes, alebo budúci týždeň uzavrieť mier, ale Ukrajina by mier potrebovala už dnes,“ dodáva Lukáč.
