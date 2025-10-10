Konzervatívna kaviareň: České voľby ukázali obrovský civilizačný rozdiel medzi Slovenskom a Českom - VIDEO

Stanislav Janota a Daniel Lukáč sa v Konzervatívnej kaviarni vracajú k českým voľbám, urovnávaniu konfliktu v Gaze a nepresvedčivému postoju Európy.
Daniel Lukáč sa domnieva, že Andrej Babiš bude pre Roberta Fica určite príjemnejší partner, ako bol Petr Fiala. Podľa jeho mienky však voľby bohužiaľ ukázali obrovský civilizačný rozdiel medzi Slovenskom a Českom.
Českí voliči jednoducho extrémistické sily prefackali a český národ sa znova prejavil ako jeden z tých najcivilizovanejších národov sveta.
Víťazné ANO je podľa Lukáča síce ľavicová strana, ktorá v podstate obsadila priestor po sociálnej demokracii, ale je to kultivovaná civilizovaná strana, ktorá má v základných aspektoch civilizačného kompasu jasno. „Uvedomuje si aj svoje zlyhania, aj keď to pán Babiš nepovie,“ hovorí.
Konzervatívna kaviareň: Novela ústavy, napriek hystérii, odráža názor väčšiny Slovákov - VIDEO
Lukáč pripomína, že ANO, teraz bojuje napríklad proti spoplatneniu emisií bytov a domov či proti zákazu spaľovacích motorov, ale treba povedať, že to boli práve zástupcovia ANO, ktorí to všetko na európskej úrovni poschvaľovali. Lukáč sa vracia aj k samotným voľbám. „Pozeral som ten povolebný príchod Babiša, usmievavého, spokojného, s optimistickou talianskou hudbou, porozprával sa s novinármi, povedal im svoje prvé dojmy. S niekým sa rozprával po francúzsky, s iným po anglicky,“ vrátil sa k druhému volebnému dňu.
Babiš podľa Lukáča vystupoval ako štandardný politik, ktorý oslavuje svoj veľký triumf, veľký návrat. „Porovnajte si to teraz so Slovenskom po našich voľbách. Keď tá naša partia opilcov, ktorá nekomunikovala dovtedy s nikým, bola zavretá, tam sa spoločne ožrala, potom sa tá parta opilcov vybrala na balkón a tam zaspievala opileckú pieseň. Zakomplexovaní, nenávidiaci opilci zaspievali pieseň a odišli domov. Toto je Slovensko,“ uzatvoril.
Stanislav Janota a Daniel Lukáč debatujú v Konzervatívnej kaviarni aj o tom:
- čo bude mať spoločné Tomio Okamura s Andrejom Dankom
- či sú Motoristé proruská strana
- ako krúžkovanie vo voľbách zamiešalo volebným výsledkom Pirátov a ODS
- prečo Je víťazstvo Izraela nad Hamasom dôležité pre nás
- či mal Netanyahu pravdu s odmietnutím prímeria
- prečo Európa utrpela pri konflikte v Gaze historickú hanbu
- prečo je podpora Palestíncov v rozpore s hodnotami, ktoré vyznávame