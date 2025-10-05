Konzervatívna kaviareň: Novela ústavy, napriek hystérii, odráža názor väčšiny Slovákov - VIDEO

Stanislav Janota a Daniel Lukáč v najnovšej epizóde Konzervatívnej kaviarne diskutujú o novele ústavy, situácii v Pásme Gaze a na rusko-ukrajinskom bojisku aj ďalších udalostiach záveru septembra.
Situácia v Pásme Gazy
Daniel Lukáč vyjadril nádej, že americké úsilie by mohlo viesť k dlhodobému mieru medzi Izraelom a arabskými krajinami, čo by bola „najväčšia zmena na Blízkom východe a jedna z najväčších zmien vo svete za posledné roky“.
Stanislav Janota však upozornili, na riziká jedného z možných východísk z vojny, a to dvojštátneho riešenia. To by mohlo byť interpretované ako víťazstvo Hamasu, pričom palestínsky štát by mohol byť stále motivovaný „na zničenie Izraela za akýchkoľvek okolností.“
Problémom izraelskej operácie v Gaze je, že nemá jasne definovaný cieľ ani spôsob ukončenia - VIDEO
Lukáč zdôraznil principiálny a rozhodný postoj Izraela, s cieľom „zmeniť tvar Blízkeho východu tak, aby sa už nikdy nestane to, čo 7. októbra 2023.“ Ako prvý nevyhnutný krok vidí denacifikáciu Palestíny, v zmysle zmeny myslenia Palestínčanov, vychovávaných s myšlienkou na zničenie Izraela. Prirovnáva to k procesu demilitarizácie Japonska po 2. svetovej vojne.
Lukáč zároveň pripomenul potvrdil opatrný postoj arabských štátov voči palestínskym hnutiam. „Súznenie medzi Izraelom a arabskými krajinami je o mnoho väčšie, ako to navonok vyzerá,“ dodal.
Schválenie novely ústavy prekvapilo aj Smer
Domácou témou uplynulých dní bolo prijatie novely ústavy s podporu časti opozície. Daniel Lukáč sa domnieva, že prijatie zmien v základnom zákone, prekvapilo aj samotný Smer-SD.
Myslí si, že komunikačná stratégia strany bola „pripravená na to, že to neprejde, na obviňovanie KDH zo slabosti, neschopnosti zabezpečiť svoj klub, aby hlasoval za. To šokujúce hlasovanie dvoch poslancov z hnutia Slovensko, v podstate zmarilo komunikačnú stratégiu všetkým okrem KDH“.
Čo sa týka samotnej novely, pripomína, že jej výklad bude nakoniec v rukách právnikov, ústavného súdu aj všeobecných súdov a vývoj výkladu ústavy bude závisieť na tom, či budú súdy obsadené viac progresívne alebo konzervatívne zmýšľajúcimi právnikmi.
Novela však podľa jeho mienky, „napriek hystérii odráža názor slovenského obyvateľstva,“ ktoré je väčšinovo konzervatívne.
Stanislav Janota a Daniel Lukáč diskutujú aj o
- vyčerpanosti Ruska aj Ukrajiny a prakticky nulovom vývoji konfliktu
- význame výroku Donalda Trumpa, že Ukrajina by mohla dobyť všetky stratené územia
- Nedobrej prognóze vývoja slovenského hospodárstva
- Prehnanej regulácii na domácej aj európskej úrovni, ktorá brzdí ekonomický rast
- Prečo je zakotvenie dvoch biologických pohlaví do ústavy z medicínskeho hľadiska problematické
- Pripravovanej legislatíve, ktorou sa má uzákoniť platová rovnosť mužov a žien
- Prečo podobná legislatívna úprava zlyhala vo Švajčiarsku