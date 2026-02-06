Kontroverzia v talianskom tíme. Zvíťazilo rodinkárstvo pred skúsenosťami, rozhoduje Športový arbitrážny súd - FOTO

Talianska hráčka curlingu Angela Romeiová sa tento týždeň obrátila na Športový arbitrážny súd (CAS) proti národnej federácii a svetovému riadiacemu orgánu v súvislosti s jej vylúčením zo ženského tímu pre aktuálne zimné olympijské hry.
Namietala, že mohol nastať konflikt záujmov pri výbere oznámenom 20. januára. CAS potvrdil, že sa prípadom zaoberá, píše web insidethegames.biz.
Medzinárodný riadiaci orgán curlingu Talianke oznámil, že výberové konanie spadá výlučne do právomoci národnej federácie. Hráčka vo svojom podaní tvrdí, že uplatnené kritériá predstavovali konflikt záujmov a uprednostnili dcéru technického riaditeľa pred pretekárkou s väčšími skúsenosťami a zázemím.
Vo svojej prvej žiadosti Romeiová žiadala, aby CAS zrušil rozhodnutie federácie a nariadil jej zaradenie namiesto sporného člena tímu. V druhej žiadosti požiadala tribunál, aby zrušil odpoveď medzinárodného riadiaceho orgánu a nariadil rovnaké nahradenie.
Pojednávanie medzi jednotlivými stranami bude naplánované v zrýchlenom konaní, ktorý sa uplatňuje počas olympijských hier, kde sa športové spory môžu riešiť vo veľmi krátkom čase.
Dvadsaťosemročná športovkyňa bola niekoľko rokov súčasťou národného tímu a v roku 2023 skončila na druhom mieste na ME, čo je argument podporujúci jej nárok na športovú zásluhu.
Talianska federácia obhajovala rozhodnutie tým, že výber bol „technického charakteru“ a vychádzal z nedávnej výkonnosti.
Marco Mariani je v curlingu známou osobnosťou, olympijským víťazom z roku 2006 a bývalým trénerom čínskeho ženského tímu pred nástupom do svojej súčasnej funkcie v roku 2024.
Medzinárodná federácia ani taliansky orgán bezprostredne nereagovali na žiadosti o ďalšie komentáre, zatiaľ čo súdny proces pokračuje.
Opakujúca sa diskusia
Vzhľadom na prebiehajúce pojednávanie, ktorého dátum nebol zverejnený, a na blížiaci sa začiatok ženského turnaja naplánovaný na 12. februára, by rozhodnutie CAS mohlo mať priame dôsledky na zloženie talianskeho tímu.
Okrem výsledku prípad opäť vyvoláva opakujúcu sa diskusiu vo vrcholovom športe – potrebu jasných, spravodlivých a transparentných výberových procesov bez akýchkoľvek podozrení.
Namiesto 28-ročnej Romeiovej dostala miesto 19-ročná dcéra technického riaditeľa talianskeho curlingového tímu Rebecca Marianiová.
Pre talianske médiá povedala skúsenejšia reprezentantka nasledovné: „Som naozaj zdrvená. Riaditeľ mi povedal, že to bolo jeho rozhodnutie. Tiež, že jeho dcéra, ktorá ešte neodohrala žiadny medzinárodný zápas, bola povolaná namiesto mňa.“
Ak by CAS rozhodol v prospech Romeiovej a vylúčil Marianiovú, tak by ju automaticky nahradila, keďže je uvedená ako prvá náhradníčka.