Vojna v prokuratúre aj v polícii oslabuje piliere demokracie, tvrdí expremiérka Radičová – VIDEO

Na Slovensku sme svedkami „salámovej metódy“ odbúravania princípov kontroly moci. Uviedla to pre SITA bývalá premiérka, v utorok profesorka sociológie a dekanka Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školyIveta Radičová. Podľa nej sa toto deje postupne, krok za krokom. Máme tu oslabenie prokuratúry, spochybňovanie súdnictva.
„Je tu vojna v prokuratúre, vojna v polícii. Na Slovensku je tak či tak veľmi nízka dôvera v súdnictvo, čo má byť jeden z nosných pilierov demokracie,“ hovorí Radičová.
Krízy a neistoty
Ako dodala, predstavitelia vlády spochybňujú rozhodnutia súdov alebo ich dokonca aj prekrúcajú. Príkladom za všetky je podľa nej prípad prepustenia bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
„Premiér – právnik to interpretuje, že to bolo rozhodnutie o vine a nevine, čo ale nebolo. Tam nie je ani slovo o skutkovej podstate veci,“ poukázala Radičová s tým, že bežní ľudia, ktorí neštudujú spisy, sa spoľahnú na to, že uveria politikovi, ktorý ich o tom informuje.
Ľudia v poslednom období čelia celému radu kríz a neistôt, pričom hľadajú pevný bod, istotu. Do toho vstupujú politici s ponukami ľahkých, rýchlych populistických riešení. „Ak na komplikovaný problém použijete jednoduché riešenie, buďte si istí, že je nesprávne a nepovedie k výsledku. Avšak je lákavé, že pevná ruka rozhodne za nás a bude nejaké svetlo na konci tunela,“ povedala Radičová.
Nástup populistov
Sociologička hovorí o veľkom nástupe populistov, ktorí si zamieňajú transparentnosť a otvorenosť až s vulgárnosťou. „Pozrite sa, ako nám zvulgárnela politická scéna. A to nebolo len to, že sa nedávno až bili v Národnej rade. To je arogancia moci, ktorá nás zaplavuje,“ zdôraznila Radičová s tým, že je to zároveň istý vzor, ktorý sa prenáša do spoločnosti.
Poukázala na to, že liberálna demokracia je jedna vec, no dôležitým momentom je, ako sa s ňou ďalej nakladá. „Najväčším výkričníkom je, že demokratickým spôsobom bol vo voľbách zvolený aj Hitler. Nestačí mať len volebnú demokraciu, to znamená slobodné voľby so súťažou politických strán, ale je nutné zabezpečiť isté demokratické princípy a inštitúcie, ktoré budú garantovať, aby sa z demokrata vzápätí nestal diktátor, až vrah a zloduch,“ poukázal expremiérka.
Podčiarkla, že dôležitá je nezávislosť súdnictva, polície, vyšetrovateľov, prokuratúry, právo občana na prístup k pravdivým, overeným a objektívnym informáciám, a tiež silná občianska spoločnosť ako jeden z pilierov správy veci verejných.