Konsolidácia a platy sudcov

Podľa Európskej siete súdnych rád je ústredným pilierom akéhokoľvek ústavného systému sudcovská nezávislosť.
Informačný servis
Informačný servis
1 min. čítania
Law and authority lawyer concept, judgment gavel hammer in court courtroom for crime judgement legislation and judicial decision, judge having justice of punishment guilt and criminal verdict legal
Foto: Getty Images
Slovensko Aktuálne správy Aktuálne správy z lokality Slovensko

Podľa Európskej asociácie sudcov je dôležitým prvkom súdnej nezávislosti materiálna nezávislosť sudcov.

Odmena sudcov musí byť ústavne zaručená a nezmenená v neprospech sudcu po jeho vymenovaní, s výnimkou hospodárskej krízy, kedy dochádza k celkovému znižovaniu platov v porovnateľných verejných službách a so sudcami sa jedná nie menej priaznivo ako s ostatnými platenými z verejného rozpočtu.

„Pokiaľ sa zákonodarná a výkonná moc v takejto situácii rozhodne zasiahnuť do práva na materiálne zabezpečenie sudcov, takéto opatrenie nesmie byť svojvoľné a musí byť stanovené zákonom obsahujúcim objektívne, predvídateľné a transparentné pravidlá. Takýto zásah zároveň musí byť výnimočný a dočasný“ upozornila predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.

Súdna rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí konanom 16. septembra 2025 preto prijala uznesenie, podľa ktorého rešpektuje odôvodnený objektívny cieľ všeobecného záujmu, na základe ktorého môžu nastať výnimočné dôvody pre zníženie platov sudcov, avšak dôrazne upozorňuje, že takéto opatrenie musí byť časovo obmedzené, musí byť primerané a proporčné a nesmie byť trvalé.

„Súdna rada bude pozorne sledovať, či zásah do platov sudcov odôvodňovaný potrebou konsolidácie verejných financií spĺňa po celý čas všetky tieto kritéria, vrátane jeho dočasnosti“ uzavrela Marcela Kosová.

Informačný servis

Firmy a inštitúcie: Súdna rada SR
Okruhy tém: Konsolidácia PR Sudcovia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk