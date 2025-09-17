Konsolidácia a platy sudcov

Podľa Európskej asociácie sudcov je dôležitým prvkom súdnej nezávislosti materiálna nezávislosť sudcov.
Odmena sudcov musí byť ústavne zaručená a nezmenená v neprospech sudcu po jeho vymenovaní, s výnimkou hospodárskej krízy, kedy dochádza k celkovému znižovaniu platov v porovnateľných verejných službách a so sudcami sa jedná nie menej priaznivo ako s ostatnými platenými z verejného rozpočtu.
„Pokiaľ sa zákonodarná a výkonná moc v takejto situácii rozhodne zasiahnuť do práva na materiálne zabezpečenie sudcov, takéto opatrenie nesmie byť svojvoľné a musí byť stanovené zákonom obsahujúcim objektívne, predvídateľné a transparentné pravidlá. Takýto zásah zároveň musí byť výnimočný a dočasný“ upozornila predsedníčka súdnej rady Marcela Kosová.
Súdna rada Slovenskej republiky na svojom zasadnutí konanom 16. septembra 2025 preto prijala uznesenie, podľa ktorého rešpektuje odôvodnený objektívny cieľ všeobecného záujmu, na základe ktorého môžu nastať výnimočné dôvody pre zníženie platov sudcov, avšak dôrazne upozorňuje, že takéto opatrenie musí byť časovo obmedzené, musí byť primerané a proporčné a nesmie byť trvalé.
„Súdna rada bude pozorne sledovať, či zásah do platov sudcov odôvodňovaný potrebou konsolidácie verejných financií spĺňa po celý čas všetky tieto kritéria, vrátane jeho dočasnosti“ uzavrela Marcela Kosová.
Informačný servis