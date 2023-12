Koniec držania psov na reťazi v bytoch či domoch, zákon začína platiť od nového roka a má aj výnimky

Od januára bude zakázané držať psy na reťazi v chovnom zariadení, čo je napr. byt, dom či dvor. Dovolené bude len krátkodobé uviazanie pod dohľadom človeka a len na čistenie, kŕmenie či ošetrovanie zvieraťa.

Reťaz už nie je cesta

Vyplýva to zo schválenej novely zákona o veterinárnej starostlivosti z júna 2021. Výnimky zo zákazu budú platiť v prípade chovu či držby nebezpečného psa, to je taký, ktorý v minulosti pohrýzol či poranil človeka, nie však gravidnej či dojčiacej sučky, chorého psa a šteňa do šiestich mesiacov.

Uviazať bude možné aj služobného psa, čo je napr. v službách polície, vojakov či colníkov, a psa na osobitný účel počas stráženia či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určen, a počas výcviku. Ide tak o záchranárskeho, pastierskeho, poľovného či SBS psa. Pre psy narodené po 1. januári 2022 začala právna úprava platiť už pred dvomi rokmi.

„Napriek veľkým kompromisom ide o obrovské víťazstvo pre psy na Slovensku. Každý, kto plánuje psíka, si musí uvedomiť, že reťaz už nie je cesta. Veríme, že úprava prinesie viac rozvahy a zodpovednosti,“ uviedla Pavla Dugovičová, predsedníčka občianskeho združenia Sloboda zvierat, ktoré na príprave novely spolupracovalo.

Zmene zákona predchádzala zároveň kampaň Nie reťaziam, ktorá mala upozorniť na zúfalé životné podmienky psov uviazaných na reťaziach.

Záchrana zvierat a vzdelávanie spoločnosti

Súčasťou kampane bola petícia, ktorá získala 97-tisíc podpisov a prieskum agentúry Focus ukázal, že zákaz reťazí si praje 62 percent Slovákov.

„Škoda, že nie len priamu záchranu zvierat z reťazí, ale aj vzdelávanie verejnosti o tejto problematike, necháva štát výlučne na pleciach občianskeho združenia,“ informovala koordinátora kampane Silvia Čaňová.

Sloboda zvierat pripomína, že vyhláška o ochrane spoločenských zvierat držiteľom psa prikazovala zabezpečiť zvieraťu denný voľný pohyb bez uviazania, čo však podľa združenia nebolo možné kontrolovať. Dodáva, že majitelia, ktorí držali svoje zvieratá permanentne uviazané, počas kontroly tvrdili, že im zabezpečujú voľný pohyb bez uviazania.

„Výsledkom bolo tisíce psov, ktorí strávili celý život na reťazi. Pes patrí medzi spoločenské zvieratá s vysokými nárokmi na uspokojenie fyzických, mentálnych a sociálnych potrieb a potrebuje intenzívnu dennú pozornosť človeka pod dlhých 15 rokov. Zadovážiť si ho preto odporúčame až po zodpovednom zvážení,“ informovala Pavla Dugovičová.