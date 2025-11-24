Konferencia HR manažment 2025

Ľudský kapitál vo víre zmien.
Informačný servis
Informačný servis
1 min. čítania
Hrmanazment_2025_1600x700_banner.jpg
Foto: Trend konferencie
Bratislava Podujatia a kultúra Podujatia a kultúra z lokality Bratislava

Konferencia HR manažment 2025 vytvorí priestor na výmenu skúseností, nové pohľady na rozvoj zamestnancov a diskusiu o tom, ako sa mení úloha HR v dobe digitalizácie, generačných rozdielov a umelej inteligencie.

O svoje skúsenosti sa podelia odborníci z popredných spoločností:

Peter Križan
/PERSONALITY Headhunters & Recruiters/
Jana Palenčárová
/Penta Hospitals International/
Daniel Andráško
/Technologický odborový zväz/
Veronika Pastrnáková
/ENEF Consulting/
Miloš Kvasňovský
/Kvasňovský & Partners/
Katarína Tešla
/Zoznam / Kariera sk/
Miroslava Korčeková
/Be Lenka/
Vladimíra Sarvašová
/Lipa coaching & consulting/

A ďalší.

Viac informácií

KEDY?
9. december 2025

KDE?
Radisson Blu Carlton, Bratislava

TÉMY KONFERENCIE

8:30 – 9:00 Registrácia a ranná káva

9:00 – 10:00 1. Blok: Firmám chýbajú ľudia. Čo s tým?

Sú slovenské firmy ochotné investovať do ľudí? Ako udržať talent, ktorý už vo firme máme?

10:00 – 10:15 Coffee break

10:15 – 11:15 2.Blok: Ako na generáciu Z: čo funguje a čo nie

Ako zvládnuť odmietanie autorít, sklon k častým zmenám zamestnanie či priamočiaru otvorenosť u príslušníkov generácie Z?

11:15 – 11:30 Coffee break

11:30 – 12:30 3. Blok: Umelá inteligencia na pracovnom trhu
Ako môže AI uľahčiť a zároveň zefektívniť prácu personalistov?

12:30 – 13:30 Obed

13:30 – 14:15 4. Blok. Odborárske vojny a nová vlna pracovných sporov

V diskusii čoraz viac rezonuje napríklad aj problematika rovnakého odmeňovania mužov a žien. Kde sa končí konštruktívny dialóg a začína boj?

Zaregistrovať sa

Informačný servis

Okruhy tém: Konferencia
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk