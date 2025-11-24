Konferencia HR manažment 2025 vytvorí priestor na výmenu skúseností, nové pohľady na rozvoj zamestnancov a diskusiu o tom, ako sa mení úloha HR v dobe digitalizácie, generačných rozdielov a umelej inteligencie.
O svoje skúsenosti sa podelia odborníci z popredných spoločností:
Peter Križan
/PERSONALITY Headhunters & Recruiters/
Jana Palenčárová
/Penta Hospitals International/
Daniel Andráško
/Technologický odborový zväz/
Veronika Pastrnáková
/ENEF Consulting/
Miloš Kvasňovský
/Kvasňovský & Partners/
Katarína Tešla
/Zoznam / Kariera sk/
Miroslava Korčeková
/Be Lenka/
Vladimíra Sarvašová
/Lipa coaching & consulting/
A ďalší.
KEDY?
9. december 2025
KDE?
Radisson Blu Carlton, Bratislava
TÉMY KONFERENCIE
8:30 – 9:00 Registrácia a ranná káva
9:00 – 10:00 1. Blok: Firmám chýbajú ľudia. Čo s tým?
Sú slovenské firmy ochotné investovať do ľudí? Ako udržať talent, ktorý už vo firme máme?
10:00 – 10:15 Coffee break
10:15 – 11:15 2.Blok: Ako na generáciu Z: čo funguje a čo nie
Ako zvládnuť odmietanie autorít, sklon k častým zmenám zamestnanie či priamočiaru otvorenosť u príslušníkov generácie Z?
11:15 – 11:30 Coffee break
11:30 – 12:30 3. Blok: Umelá inteligencia na pracovnom trhu
Ako môže AI uľahčiť a zároveň zefektívniť prácu personalistov?
12:30 – 13:30 Obed
13:30 – 14:15 4. Blok. Odborárske vojny a nová vlna pracovných sporov
V diskusii čoraz viac rezonuje napríklad aj problematika rovnakého odmeňovania mužov a žien. Kde sa končí konštruktívny dialóg a začína boj?
