Kompozičný skvost: Moyzesov husľový koncert zahrá so ŠFK Milan Paľa

Podarilo sa mu uchvacujúce, formovo vybrúsené a pre husle dokonale napísané dielo. Tento štvrtok ho so Štátnou filharmóniou Košice (ŠFK) uvedie Milan Paľa, vyhľadávaný interpret husľového repertoáru 20. a 21. storočia. Večer pod taktovkou Ondreja Olosa prinesie aj Symfóniu č. 4 Bohuslava Martinů. Koncert PAĽA HRÁ MOYZESA je na programe 5. februára 2026 o 19:00 v Dome umenia v Košiciach.
Storočie s Paľom a Olosom
Od konca 50. rokov minulého storočia Alexander Moyzes vo svojej tvorbe menej pracoval s priamym odkazom na ľudovú hudbu. Naďalej však domácu tradíciu reprezentovali prvky prevzaté z folklóru. Tento prístup Moyzes využil aj v Koncerte pre husle a orchester z roku 1958. Zmodernizoval kompozičné remeslo, inšpiroval sa Šostakovičom, v husľovom koncerte však stále používal zreteľné štruktúry. Dokonale zapracoval všetky špecifiká sólového nástroja a prepojenia brilantných i meditatívnych častí.
ŠFK v Moyzesovi prepojí slovenské kompozičné a interpretačné umenie – husľového partu sa zhostí Milan Paľa. Vyhľadávaný interpret sa zameriava najmä na hudbu 20. a 21. storočia, má za sebou množstvo premiér skladateľov ako Guillou, Kõrvits, Iršai či Lejava a rozsiahla je aj jeho diskografia. „Mám obrovskú radosť, že bude znieť slovenská hudba, naviac v jedinečnom podaní znamenitého Milana Paľu, ktorý k nej pristupuje s najvyššou úctou, nadšením a interpretačným vkladom. Stáť s ním na pódiu je dobrodružstvo a dar,“ hovorí dirigent Ondrej Olos, ktorý pôsobí v Národnom divadle Brno, aktuálne je stálym hosťujúcim dirigentom Slovenskej filharmónie a tiež vyhľadávaným klaviristom. Často uvádza súčasné diela práve s Milanom Paľom.
Martinů prináša hudbu na prahu mierových časov
Na programe koncertu je tiež Symfónia č. 4 Bohuslava Martinů. Skladateľ sa dostal k tvorbe symfónií – podobne ako Brahms – v zrelom veku a už ako známy skladateľ v emigrácii v Spojených štátoch. „Jeho Symfónia č. 4 je zdrojom radosti, nádeje a očakávania krajšieho sveta, ktorý sa má možnosť narodiť po ukončení druhej svetovej vojny – v dobe, keď Martinů toto dielo dokončoval. Hudba doslova tryská žiarivými a pozitívnymi motívmi, veselé synkopické rytmické štruktúry na pozadí bohatej harmónie bitonality znamenajú skutočný pôžitok pre poslucháča,“ vraví o diele napísanom na prahu mieru Olos. Záverečný slávnostný hymnus v štvrtej časti podľa jeho slov pozdvihuje ducha a speje k slávnostnému víťazstvu mieru a očakávania krajšieho sveta budúcnosti.
Koncert z abonentného cyklu A s názvom PAĽA HRÁ MOYZESA sa uskutoční vo štvrtok 5. februára 2026 o 19:00 v Dome umenia. Cena vstupného je 18/14/12 €, v lóži 22 €. Vstupenky na podujatia ŠFK sú v predaji aj so zľavami 30 percent vo vstupenkovej pokladni Domu umenia od pondelka do štvrtka (10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00) a hodinu pred podujatím, ako aj online na webe www.sfk.sk.
