Komplikovaný hokejový rebríček s vedúcim Ruskom. Viceprezident IIHF: Absurdná situácia - tím, ktorý nehrá a zbiera body - VIDEO, FOTO

Rusko nehralo majstrovstvá sveta v hokeji od roku 2021, no napriek tomu sa rebríčkom šplhalo nahor. Až na úplný vrchol. Pred začiatkom vojny na Ukrajine bola „zborná“ v renkingu na treťom mieste.

A ako vysvetlil viceprezident IIHF Petr Bříza, Rada Medzinárodnej hokejovej federácie v septembri 2022 rozhodla, že sa „zamrznutému“ Ruski bude v rebríčku počítať body práve za tretie miesto.

„Vtedy si však asi nikto nemyslel, že by celá situácia mohla trvať toľko rokov,“ odpovedal Bříza portálu sport.cz.

Vyhol sa odpovedi

V posledných rokoch Rusi vždy zaznamenali zisk 1 520 bodov. Vďaka tomu sa pred začiatkom posledného turnaja posunuli na druhé miesto. A po jeho skončení dokonca na prvé o päť bodov pred zlatými Spojenými štátmi americkými a o pätnásť pred Švajčiarskom.

„Viem, že je to absurdná situácia. Tím, ktorý nehrá a zbiera body,“ uvedomoval si druhý muž Medzinárodnej hokejovej federácie. „Nemohli sme vedieť, kam to dospeje. Nemôžete kalkulovať päť rokov dopredu,“ argumentoval Bříza.

Na tlačovej konferencii po skončení šampionátu sa prezidenta IIHF Luca Tardiffa pýtali na túto otázku, ktorá sa týkala aj vylúčeného Bieloruska, ale odpovedi sa vyhol a namiesto toho poveril Andersa Larssona, člena Rady IIHF, aby sa o to postaral.

„Naše rozhodnutie bolo, že Rusi a Bielorusi nemôžu hrať a dostanú body do rebríčka na pozícii, na ktorej sú zmrazení. Môžete sa pozrieť na našu webovú stránku, v rebríčku ani nie sú uvedení,“ upozornil Larsson na to, že IIHF uvádza obe krajiny mimo hlavnej tabuľky v dolnej časti stránky.

Možná zmena

Rusko však naďalej zbiera body. A je dosť možné, že keď sa vráti do kolotoča šampionátu, bude na turnaji nasadené ako prvé.

„Jedna vec je vnímanie rebríčka, na druhej strane sa rebríček používa len na rozdelenie skupín. Určite je to však podnet pre Radu IIHF a prípadne septembrový kongres, aby sa zaoberali tým, či to bude status quo na ďalšie roky na dobu neurčitú, alebo sa prijme iné riešenie na ďalšie obdobie,“ načrtol Bříza možnú zmenu.

„Rada IIHF bola jednou z prvých federácií, ktorá zareagovala už v marci 2022 a vyriešila účasť Rusov a Bielorusov na majstrovstvách sveta. Potom sme v septembri rozhodli o dvoch veciach. O opätovnom zaradení týchto dvoch výberov, keď príde čas na ich návrat. Aby nehrozilo, že po odohratí sezóny zrazu povieme, že tímy, ktoré si vybojovali postup, nemôžu postúpiť. Preto sme vytvorili tento mechanizmus.“

Obe vyradené krajiny tak majú istotu, že sa po skončení vojny vrátia na šampionát, ktorý bude zodpovedať ich postaveniu v rebríčku.

„Bola tu aj otázka, či by mali obe krajiny zostúpiť, ak nebudú hrať. Musíme však dodržiavať naše vlastné stanovy, aby sme neobmedzovali práva našich členov. To je základná povinnosť každej federácie. Navyše, ak by Rusko alebo Bielorusko mali po X rokoch hrať napríklad divíziu 2A alebo 2B, narušilo by to systém na niekoľko rokov,“ priblížil Bříza.

Už teraz je isté, že obe krajiny sa nezúčastnia na ďalšom šampionáte vo Švajčiarsku, o čom IIHF rozhodla vo februári.

Hrozil by bojkot

To, že by sa Rusi predstavili na šampionáte počas prebiehajúcej vojny, je nepredstaviteľné aj pre Břízu.

„Uplatňujeme pravidlo, ktoré hovorí o bezpečnosti a zdravom prostredí turnaja. Je asi pochopiteľné, že ak by prišli tisíce ruských fanúšikov, mohlo by dôjsť k stretom,“ uviedol viceprezident federácie.

Okrem toho by mnohým tímom hrozil bojkot. „Lotyši zakotvili, že nesmú hrať ani sa zúčastniť na žiadnom športovom podujatí, kde budú prítomní Rusi. Existuje veľa legislatívnych prekážok,“ upozornil Bříza.

Čaká sa na rozhodnutie

Zatiaľ stále neexistuje oficiálne rozhodnutie o neúčasti Ruska a Bieloruska na februárových zimných olympijských hrách v Miláne.

Verdikt Medzinárodného olympijského výboru (MOV) sa očakáva v priebehu niekoľkých dní. A s najväčšou pravdepodobnosťou bude negatívny voči kolektívnym tímom oboch krajín.

„Olympijské hry sa rýchlo blížia a organizátori potrebujú poznať situáciu, aby sa mohli zaoberať konkrétnym programom. Zatiaľ nemáme konečný, máme jednu verziu s Ruskom a druhú bez neho. Nedávno nám povedali, aby sme organizátorom poslali program bez Ruska. Oficiálne oznámenie ešte len príde, ale MOV nám avizoval, že sa Rusi nezúčastnia,“ prezradil prezident IIHF Tardif.