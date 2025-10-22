Hráčky WNBA sa údajne môžu tešiť na rapídne zvýšenie platov

Komisár mužskej NBA Adam Silver zdôraznil, že hoci podiel na príjmoch je nižší, absolútne platy WNBA porastú.
Basketbalistka Indiana Fever Caitlin Clark (v popredí vpravo) ide ku košu proti hráčke z Atlanta Dream Te-Hina Paopao (vľavo) v prvom polčase zápasu basketbalovej WNBA. Atlanta, 22. mája 2025. Foto: (AP Photo/Colin Hubbard)
Komisár zámorskej basketbalovej NBA uviedol, že hráčky WNBA môžu očakávať „veľké“ zvýšenie platov v rámci nového kolektívneho vyjednávania, ktoré sa má uzavrieť pred koncom októbra 2025.

Adam Silver reagoval na otázku o rozdieloch v odmeňovaní medzi hráčmi NBA a WNBA počas rozhovoru pre NBC Today Show. Hráčky WNBA dostávajú približne 9,3 percenta z príjmov ligy, zatiaľ čo hráči NBA približne 50 percent.

Silver však upozornil, že „podiel“ nie je správny spôsob pohľadu, keďže NBA generuje oveľa vyššie príjmy. „Treba sa pozerať na absolútne čísla, čo hráčky zarábajú. V tomto cykle kolektívneho vyjednávania dostanú veľké zvýšenie a zaslúžia si to,“ povedal.

Súčasná kolektívna dohoda WNBA sa končí 31. októbra 2025, čo zvyšuje riziko výluky, ak sa pred termínom nedosiahne dohoda. Komisárka WNBA Cathy Engelbertová, ktorá čelí kritike zo strany hráčok, uviedla, že liga chce „výrazne zvýšiť“ platy a benefity hráčok a zároveň zabezpečiť „dlhodobý rast a životaschopnosť“ súťaže.

