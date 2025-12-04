Komisár ju prekvapil po dohodnutom termíne. Vondroušová sa sťažovala, že čakal v obývačke, kým sa vycikala - FOTO

Počas roka 2025 mala zdravotné problémy.
US Open, Markéta Vondroušová
Česká teniska Markéta Vondroušová počas zápasu 3. kola US Open, v ktorom zdolala Rusku Jekaterinu Alexandrovovú 6:2, 6:1. Foto: SITA/AP.
Česko Tenis Tenis z lokality Česko

Wimbledonská šampiónka Markéta Vondroušová na sociálnej sieti rozhorčene a pobúrene reagovala na nečakanú dopingovú kontrolu. Napísala to v dvoch jazykoch – angličtine a češtine.

Zverejnila tiež fotografiu prichádzajúceho komisára a označila Svetovú antidopingovú agentúru (WADA), Medzinárodnú tenisovú federáciu (ITF) a Ženskú tenisovú asociáciu (WTA).

„Každý deň máme jednu konkrétnu hodinu, kedy musíme byť doma pre dopingový test. Dodržujem to – každý jeden deň. Ale dnes prišiel tester o 20:15 a povedal mi, že môžu prísť kedykoľvek a že ma musí hneď otestovať,“ začala 26-ročná rodáčka zo Sokolova.

„Keď som upozornila, že je to mimo môjho okna a došlo k vážnemu narušeniu súkromia, dostala som odpoveď: ´Toto je život profesionálneho športovca.´“ reagovala ďalej.

„Je normálne, že dopingoví kontrolóri sedia večer v obývačke hráčov a čakali, kým sa vycikáme?“ pýta sa Vondroušová s tým, že nešlo o jej vyhnutiu sa testom, ale o rešpekt.

Vondrousova
Na snímke pobúrený text českej tenistky Markéty Vondroušovej na sociálnej sieti. Foto: www.instagram.com

„O rešpektovaní pravidiel, ktoré dodržiavame, a osobnom živote, na ktorý máme právo po celom dni na kurte. Pravidlá majú platiť pre všetkých. Aj pre tých, ktorí ich presadzujú,“ doplnila Vondroušová, ktorá mala počas roka 2025 zdravotné problémy.

V úvodnom turnaji v Adelaide odstúpila v osemfinále, potom musela vynechať Australian Open a zmeškala väčšinu antukovej sezóny, no Roland Garros stihla.

Potom získala titul v Berlíne na tráve a dostala sa do štvrťfinále na US Open, kde pre zranenie kolena nenastúpila proti Arine Sobolenkovej. Sezónu ukončila predčasne pre bolesti ramena.

