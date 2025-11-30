Andrej Martin zvíťazil v Portugalsku až šesťkrát. Na titul to však nestačilo, padol vo finále

V rebríčku si však polepší a z 393. miesta sa v online vydaní posunul na 338. priečku.
Slovenský tenista Andrej Martin sa prebojoval do finále dvojhry na Challengeri 100 v portugalskej Maii s dotáciou 145 250 eur.

Turnaj na antuke v hale napokon neovládol, keď v súboji o titul nestačil na 22-ročného Dána Elmera Mollera, ktorý bol na podujatí nasadenou trojkou.

Na druhej strane, 36-ročný rodák z Bratislavy sa musel do hlavnej časti prebojovať až z kvalifikácie. Celkovo na turnaji zvíťazil až šesťkrát, no ten najdôležitejší boj nevyhral.

Martin tak nezískal trinásty challengerový titul vo dvojhre, doposiaľ posledný si vybojoval ešte v roku 2019 v Kazachstane.

V rebríčku si však polepší a z 393. miesta sa v online vydaní posunul na 338. priečku. Jeho súperovi Mollerovi by mala patriť od nasledujúceho týždňa 121. pozícia v renkingu ATP.

Finále podujatia v metropolitnej oblasti Porta s názvom Maia trvalo len niečo pod hodinu a dvadsať minút. Dán zvíťazil 2:0 na sety (6:4 a 6:1).

