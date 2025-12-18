Komédia skončila. „Plachtoví" utečenci späť v rukách polície

Jeho spoluväzeň na úteku bol zadržaný už na druhý deň v dedinskej kaviarni, kde pokojne popíjal kávu.
Francúzska polícia vo štvrtok zadržala druhého z väzňov, ktorý koncom novembra ušli z väzenia v Dijone  po tom, čo prepílil mreže a na útek použil posteľné plachty. Pre AFP to potvrdili zdroje oboznámené s prípadom.

Devätnásťročného muža, podozrivého z pokusu o vraždu súvisiaceho s drogami, našli v prístavnom meste Marseille. Jeho spoluväzeň na úteku, 32‑ročný muž obvinený z partnerského násilia, bol zadržaný už deň po úteku v dedinskej kaviarni, kde pokojne popíjal kávu.

Dijonská prokuratúra potvrdila zadržanie druhého väzňa bez ďalších podrobností.

Ako po úteku povedal jeden z dozorcov, utečenci použili „staromódne ručné pílové listy“ a posteľnú bielizeň.

Koncom novembra polícia zadržala aj 19‑ročného komplica, ktorý väzňom pri úteku pomáhal. Obvinili ho zo spolupáchateľstva pri organizovanom úteku a zo zločinného sprisahania.

