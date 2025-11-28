Útek ako z francúzskej komédie. Väzni použili pílu a posteľné prestieradlá

Dvaja väzni unikli vo štvrtok nadránom z väznice vo francúzskom meste Dijon po tom, čo podľa miestneho prokurátora prepílili mreže na cele a na útek použili posteľné prestieradlá. Podľa väzenskej správy si strážcovia všimli ich zmiznutie krátko pred svitaním. Na ich stopu sa vydalo približne 100 policajtov.
Drzá lúpež v Louvri. Počet obvinených stúpol na osem
Podľa odborového zástupcu väzenských dozorcov utečenci použili „staromódne ručné pílové listy“. „Už mesiace upozorňujeme na riziko úteku,“ povedal s tým, že v minulosti sa vo väznici našli pílové listy.
Francúzsko patrí medzi krajiny s najpreplnenejšími väzeniami v Európe. Odbory kritizujú, že štát zanedbáva bežné väznice, zatiaľ čo drogových kriminálnikov presúva do nových väzníc s najvyššou ochranou.