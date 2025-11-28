Útek ako z francúzskej komédie. Väzni použili pílu a posteľné prestieradlá

Podľa väzenskej správy si strážcovia všimli ich zmiznutie krátko pred svitaním.
Dvaja väzni unikli vo štvrtok nadránom z väznice vo francúzskom meste Dijon po tom, čo podľa miestneho prokurátora prepílili mreže na cele a na útek použili posteľné prestieradlá. Podľa väzenskej správy si strážcovia všimli ich zmiznutie krátko pred svitaním. Na ich stopu sa vydalo približne 100 policajtov.

Podľa odborového zástupcu väzenských dozorcov utečenci použili „staromódne ručné pílové listy“. „Už mesiace upozorňujeme na riziko úteku,“ povedal s tým, že v minulosti sa vo väznici našli pílové listy.

Francúzsko patrí medzi krajiny s najpreplnenejšími väzeniami v Európe. Odbory kritizujú, že štát zanedbáva bežné väznice, zatiaľ čo drogových kriminálnikov presúva do nových väzníc s najvyššou ochranou.

Okruhy tém: Útek z väzenia Väzenie
