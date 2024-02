Komédia Franta mimozemšťan dala Jakubovi Prachařovi možnosť zahrať si dvojrolu!

Sme vo vesmíre sami? Čo ak sú náhodou medzi nami? Rudolf Havlík, režisér úspešných komédií Po čom muži túžia 1 a 2 a Ostrov, posiela hrdinov malej moravskej dediny pátrať po záhade vo svojej novej komédii Franta mimozemšťan. Do kín prichádza už 15. februára.

Komédia Franta mimozemšťan sa pohráva s otázkami, ktoré ľudstvo trápia už stovky rokov. Sme vo vesmíre sami? A čo by znamenalo, ak by náhodou nie? Nová česká komédia prináša povestnú českú hravosť a humor, ktorý nikdy neomrzí. V hlavných úlohách sa predstavia Jakub Prachař a Tereza Ramba, ktorí si opäť zahrajú partnerov. V ďalších úlohách diváci uvidia Jiřího Langmajera, Eriku Stárkovú, Filipa Březinu, Kateřinu Marie Fialovú, Vasila Fridricha, , , Leoša Nohu, Petru Hřebíčkovú, Petra Vančura, Jana Teplého a ďalších.

O scenár a réžiu sa postaral jeden z najobľúbenejších českých filmových tvorcov, Rudolf Havlík, od ktorého diváci poznajú najmä snímky Po čom muži túžia 1 a 2 a naposledy Ostrov s Langmajerom a Plodkovou.

Tentokrát Havlík zavedie divákov do malej moravskej dediny, život v ktorej narušia veľmi zvláštne úkazy. Amatérsky astronóm Blažej (Filip Březina) je presvedčený, že návšteva z vesmíru je tu. Lenže nikto mu neverí. Starosta Picek (VasiL Fridrich) má plné ruky práce s dotáciami a miestna policajtka Marková (Erika Stárková) rozbieha pátranie po ukradnutej cisterne. Prečo sa však sused Franta (Jakub Prachař) zrazu správa zvláštne? Akoby ho niekto vymenil! Celá dedina tvrdí, že Franta bol vždy, tak trochu z inej planéty, ale toto správanie je príliš aj na jeho manželku Boženu (Tereza Ramba). Keď sa v dedine objaví Rebeka (Kateřina Marie Fialová) a s ňou neúprosný generál Sokol (Jiří Langmajer), miestni obyvatelia sa rozhodnú prísť záhade na koreň. Po svojom!

Pozrite si trailer tu:

„Mám veľmi rád sci-fi filmy. Vždy som ich mal rád, vyrastal som na E.T. a všetkých ďalších, ktoré prišli po ňom, a keďže mám rád komédie a humor, rozhodol som sa, že sa pokúsim poňať toto sci-fi zábavným spôsobom, ktorý mi bol blízky. Myslím, že od nášho filmu môžete očakávať hlavne humor a situácie, ktoré vychádzajú z toho, čo by sa stalo, keby mimozemšťan náhodou pristál v Čechách namiesto v Amerike. Čo je samo o sebe zábavné. Akonáhle som začal písať a zobrazovať české reálie a postavy a spôsob, akým sa správame k sebe, k prírode a k mimozemšťanom, tak sa mi to zapáčilo. Vďaka tomu môžeme od Frantu mimozemšťana očakávať zábavu a vtip,“ hovorí režisér Rudolf Havlík, ktorý vzápätí vzdal hold „svojim” hercom, „Výkony všetkých hercov sú absolútne skvelé. Som z nich nadšený a Kuba je absolútne fenomenálny.”

Zdá sa, že aj Prachař, ktorý si tu zahral dve role, sa filmovačku užíval, hoci jeho postavy boli v niečom podobné, no v mnohom odlišné: „Určitá podobnosť tu je. Inak sú ale úplne odlišní, pretože mimozemské civilizácie, na rozdiel od tej našej, nepijú alkohol. To je veľký rozdiel. Franta ho pije veľa alkohol a má ho rád.”

Hereckou výzvou bola táto sci fi komédia aj pre hlavnú ženskú herečku Terezu Ramba, ktorá povedala: „Veľmi ma baví pohybovať sa na hrane medzi žánrami, som rada, že som sa odhodlala na komédie. Posledné štyri roky som sa snažila v tomto remesle sa zdokonaľovať.”

Keďže ide o sci fi komédiu, diváci sa môžu v rámci možností nášho trhu tešiť aj na efekty, triky a vychytávky, ktoré sú spojené s návštevou mimozemskej civilizácie. Čoho však bude vo filme možno aj nad naše pomery, to je humor, z ktorého má režisér Rudolf Havlík najväčšiu radosť. „Franta mimozemšťan je po Ostrove komediálnejší, vlastne veľmi komediálny, celý film je postavený na humore. Baví ma robiť tento žáner a baví ma vytvárať humorné situácie a správne ich vypointovať. Tu som si vďaka tomu, že je to trochu mimozemské, mohol dovoliť robiť, čo som chcel a ako som chcel, pretože je to do istej miery o fantázii. Cítim sa v tom ako ryba vo vode, takže dúfam, že sa mi ten humor podarí preniesť aj na divákov,” pozýva divákov do kina na veľkú dávku smiechu.

Komédiu Franta mimozemšťan prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK už 15. februára.

