Komédia Ako prežiť svojho muža predstavuje oficiálny plagát a trailer

Tvorcovia romantickej komédie Ako prežiť svojho muža podľa bestsellera Jany Bernáškovej, ktorá si v nej zahrala aj hlavnú úlohu, predstavujú plagát a trailer. Autorom fotografie k plagátu je uznávaný český fotograf Tomáš Třeštík. Fotenie prebiehalo v uvoľnenej atmosfére jeho domáceho pražského ateliéru. Film vzniká pod režisérskou taktovkou Rudolfa Merknera, scenáristu seriálu Vyprávěj či filmov Bobule a Rafťáci. Premiéru v slovenských kinách bude mať 9. novembra.

„Rudolf Merkner už prišiel s konkrétnou predstavou, ako by mal plagát vyzerať. Snažil som sa jeho víziu zachovať, ale koncept plagátu sme trochu zjednodušili, aby mal vizuál väčší reklamný potenciál,“ hovorí Tomáš Třeštík, ktorý si fotenie s hercami filmu pochvaľoval. S väčšinou z nich sa pozná, a to mu uľahčilo prácu. „S Rudom Merknerom som chodil do školy na FAMU a s Janou (Bernáškovou) sa tiež veľmi dobre poznám. S Markom Němcom som sa stretol až tu v štúdiu. Ale veľmi rád spoznávam nových ľudí. Je to vlastne to, čo ma na fotografovaní baví najviac. Tá práca s ľuďmi. Spoločné hľadanie toho správneho výrazu, naladenie sa na seba a dosiahnutie vzájomnej zhody,“ dodáva známy český fotograf.

Foto: Bontonfilm

Spoluprácu s Tomášom Třeštíkom si pochvaľoval aj režisér a producent filmu Rudolf Merkner. „Rád sa pri tvorbe obklopujem profesionálmi, ktorí majú čo ponúknuť, s ktorými si rozumiem a ktorí dokážu náš projekt posunúť na vyššiu úroveň. A ak je to navyše kamarát zo školských čias, nie je čo riešiť. Som rád, že si na nás Tomáš našiel čas a mohli sme fotiť práve s ním,“ uviedol.

Komédia Ako prežiť svojho mužarozpráva príbeh mladej herečky Lucie (Jana Bernášková), ktorá sa po materskej dovolenke snaží vrátiť do práce, ale prenasledujú ju klasické problémy slobodných matiek a zároveň sa zamotáva do bláznivých situácií pri hľadaní novej lásky. Hlavnú hrdinku na jej neľahkej životnej ceste sprevádzajú uletené extrovertné kamarátky (Iva Pazderková, Mahulena Bočanová, Pavla Dostálová) a jej zhmotnený vnútorný hlas Šedivka (Ivana Chýlková), s ktorou má veľmi komplikovaný vzťah. Koľko mužov a žien musíme v živote prežiť, kým stretneme toho pravého?

Foto: Bontonfilm

Za kameru sa postavil francúzsky kameraman Nicolas Bordier. „Od kamery vždy chcem, aby ma natočené zábery fascinovali. A Nicolasova ukážka ma uchvátila. Navyše, keďže Nicolas nie je z Prahy, vidí toto moje milované mesto úplne inak,“ vysvetlil zapojenie talentovaného zahraničného tvorcu do projektu Rudolf Merkner. „Verím, že práve Nicolasova kamera prispeje k nezabudnuteľnému diváckemu zážitku,“ dodáva Jana Bernášková.

Vo filme ďalej hrajú Roman Zach, Marek Němec, Tomáš Měcháček, Jitka Sedláčková, Hana Vagnerová, Sára Rychlíková, Václav Vašák, Jordan Haj, Jiří Krampol, Jiří Ployhar, ako aj slovenské herečky Alžbeta Stanková, Vlastina Svátková či Andrea Růžičková.

Komédia Ako prežiť svojho muža príde do slovenských kín 9. novembra 2023. Distribútorom je spoločnosť BONTONFILM.

Foto: Bontonfilm

Ako prežiť svojho muža

Réžia: Rudolf Merkner

Scenár: Rudolf Merkner

Námet: Jana Bernášková

Hrajú: Jana Bernášková, Ivana Chýlková, Iva Pazderková, Mahulena Bočanová, Pavla Dostálová, Jitka Sedláčková, Roman Zach, Marek Němec, Tomáš Měcháček, Hana Vagnerová, Sára Rychlíková, Václav Vašák, Jordan Haj, Jiří Krampol, Jiří Ployhar a ďalší

Producentka: Zuzana Konrádová

Kamera: Nicolas Bordier

Hudba: David Solař

Strih: Petr Pauer

Zvuk: Jiří Klenka

Scénografia: Helena Jiskrová

Masky: Jana Červenková

Kostýmy: Simona Zemanová

