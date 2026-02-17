Kollár: Najlepšie riešenie pre celé Slovensko by bolo, ak by Žilinka odišiel z prokuratúry. Som ochotný mu vyplácať aj doživotnú rentu - VIDEO

Kontroverzný podnikateľ a líder hnutia Právo na Pravdu, Zoroslav Kollár opäť vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odchod z funkcie s tým, že je ochotný mu doživotne vyplávať rentu vo výške 5-tisíc eur mesačne.
Zoroslav Kollár vo svojom najnovšom videu opätovne kritizuje, že vo vyšetrovaní mnohých káuz z éry bývalej vlády, kedy sa zjavne porušovali ľudské práva a zneužívalo sa trestné právo, nedeje vôbec nič.
„Očakával som, a to nie iba ja, že po voľbách v roku 2023 sa pán Žilinka prebudí, začne konečne pracovať a dočkáme sa nápravy krívd, ktoré tu boli páchané a dozvieme sa kto bol za ktoré skutky zodpovedný a bude možno aj potrestaný,“ vyjadril sa v minulosti podnikateľ.
Naťahovanie času
Kollár kritizuje, že prešli už dva roky a v mnohých kauzách z éry bývalej vlády sa nedeje nič. „Teda deje sa stále to isté: vyšetrovatelia a prokurátori sú pomalí, akoby niekto úmyselne naťahoval čas a čakal na ďalšie voľby,“ skonštatoval podnikateľ s tým, že sa to deje nielen vo veciach týkajúcich sa vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ale aj v ďalších prípadoch z rokov 2020 a 2023.
„Väčšina prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry sa iba presťahovala do inej budovy, ale paradoxne získali ešte viac kompetencií a nezávislosť, akú mali pred zrušením ÚŠP,“ upozornil tiež líder strany Právo na pravdu.
Renta ako spúšťač
Kollár aktuálne opätovne vyčítal, že generálny prokurátor Maroš Žilinka nevykonáva úlohy, ktoré mu vyplývajú z jeho postavenia. Poznamenal, že sa to možno deje z dôvodu, že Žilinka „je neschopný a bojazlivý chlapec, ktorý by najradšej iba bicykloval“.
Podnikateľ v tejto súvislosti pripomenul prípad neschválenia doživotnej renty, po ktorom sa správanie generálneho prokurátora voči vláde náhle zmenilo. Výsluhový dôchodok viac ako 5-tisíc eur mesačne mal šéf prokuratúry dostať aj v prípade, že nedokončí svoje sedemročné funkčné obdobie. Len pár týždňov po neschválení renty prestal generálny prokurátor mlčať a začal otvorene kritizovať kroky vládnej koalície a práve od tohto obdobia verejnosť sleduje aj ostré mediálne výstupy medzi vládou a Žilinkom.
Ponuka pre Žilinku
Kontroverzný podnikateľ už pred rokom ponúkol generálnemu prokurátorovi, že ak odíde z funkcie, je ochotný mu doživotne platiť rentu. Túto ponuku aktuálne navrhol znovu.
„Mám pre vás osobnú ponuku. Ak odídete z prokuratúry, tak verejne vyhlasujem, že vám budem z mojich osobných prostriedkov vyplácať rentu 5 000 eur mesačne až do konca vášho života,“ odznelo vo video, ktoré Kollár zverejnil na sociálnej sieti. Podnikateľ je presvedčený, že toto by bolo najlepšie riešenie nielen pre Žilinku, ale aj pre celé Slovensko.
„Páni politici z vládnej koalície, zobuďte sa a začnite konečne niečo robiť,“ odkázal Kollár na záver.