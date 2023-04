Strana riešiaca domáce problémy a nie Ukrajinu by mala u Slovákov väčšie šance, dôležitejšie sú pre nich iné témy

U Slovákov by uspela strana, ktorá by najväčší dôraz kládla na zdravotníctvo, opravu starých a výstavbu nových nemocníc. S hodnotami tejto strany by sa vedelo stotožniť až 43 percent Slovákov.

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý pre denník Plus jeden deň robila agentúra MNFORCE od 29. marca do 3. apríla na vzorke tisíc respondentov.

Radšej slovenské problémy ako ukrajinské

Ako prieskum ďalej ukázal, voliči by sympatizovali aj so stranou, ktorá by sa zaujímala o riešenie domácich problémov a menej by sa venovala Ukrajine. Takúto stranu by v predčasných parlamentných voľbách volilo 40 percent respondentov.

Pre 32 percent Slovákov by bol sympatický politický subjekt, ktorý by sa zameriaval na sociálne otázky, pričom o percento menej by bola za stranu, ktorá by vládla pokojne a kompetentne.

Menej sympatické témy

Z prieskumu tiež vyplýva, že menej úspešné by boli strany, ktoré by sa pokúšali o väčšiu orientáciu Slovenska na Rusko, presadzovanie liberálnych hodnôt alebo riešenie klimatickej krízy. Takéto témy sú sympatické len pre 6 až 8 percent respondentov.