Kocúrkovo zo San Jose. Brankár tragikomicky pokazil svojmu tímu výhru, diváci sa chytali za hlavu - VIDEO

Kalich horkosti si hráči San José vypili až do dna. Išlo o športovú tragédiu.
Zápas NHL medzi San Jose Sharks a Vegas Golden Knights sa prakticky celý čas hral v domácom vedení o jediný gól. Hoci hostia dokázali dvakrát vyrovnať, napokon nemuseli brať ani bod.

V 43. minúte poslal „žralokov“ do vedenia 3:2 Švajčiar Philipp Kurashev. Vyzeralo to, že rozhodnúť do prázdnej bránky môže William Eklund, no skvelými obrannými zákrokmi ho o gól pripravila dvojica z Vegas.

Puk za bránkou však opäť vybojoval domáci hokejista a keď prekorčuľoval na streleckú úroveň, trafil iba žrď a opäť sa zaskveli hráči „rytierov“.

Toto by nenapísal ani Spielberg

Tragédia písala svoj scenár ďalej. Následne sa puku zmocnil Jack Eichel a nahodil ho smerom na gólmana San Jose Alexa Nedeljkovica. Nešťastný odraz však spôsobil katastrofu, ktorá skončila zásahom na 3:3 len 94 sekúnd pred koncom tretej tretiny.

Nasledovalo tak predĺženie, kde došlo k ďalšej hrúbke domáceho brankára. Vykorčuľoval po odrazený puk až k modrej čiare obranného pásma a chcel ho rozohrať svojim spoluhráčom.

Šikovne mu v tom zabránil Reilly Smith, k hraciemu nástroju sa dostal Shea Theodore a posunul ho pripravenému spoluhráčovi, ktorý poľahky skóroval do odkrytej svätyne.

Kalich horkosti si tak hráči San Jose vypili až do dna a niektorí diváci sa na televíznych záberoch držali za hlavu a neveriacky sa dívali na tragikomédiu, ktorú napísali ich miláčikovia.

Išlo o úvodný duel „žralokov“ v novom ročníku NHL, avšak s neblahým koncom. „Rytieri“ si pripísali prvé víťazstvo v sezóne z dvoch stretnutí.

