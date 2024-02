Koalícia sa opäť vysmieva obetiam násilia, kritizuje KDH a vyzýva, aby pri Trestnom zákone nekalkulovala a nerobila obštrukcie (video)

aktualizované 27. februára, 14:33

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) kritizuje postoj vládnej koalície k obetiam násilia. Kresťanskí demokrati tvrdia, že hoci sa koalícia rozhodla vrátiť premlčacie lehoty za znásilnenie a vraždy, a to po celospoločenskom tlaku, do pôvodného stavu, obete ju v skutočnosti nezaujímajú.

Pomoc obetiam domáceho násilia

Politický subjekt tak reaguje na to, že koaliční poslanci v Národnej rade (NR) SR nepodporili návrh z jeho dielne, ktorý cielil na pomoc obetiam domáceho násilia.

„Predložila som do parlamentu návrh zákona, ktorý mal pomôcť obetiam domáceho násilia, ktorý som pripravila v spolupráci s centrami pre obete násilia, ale aj vyšetrovateľmi týchto trestných činov. No keď poslanci a poslankyne vládnej koalície pri hlasovaní mohli dokázať ako im záleží na obetiach násilia, tak sa rozhodli tento zákon nepodporiť,“ vraví predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková.

Myslí si, že koalícia sa opäť vysmieva obetiam násilia. Podľa Holečkovej je opätovná úprava premlčacích lehôt len snahou o to, aby neuškodili prezidentskej kampani Petra Pellegriniho.

Zárodok hroziacej ústavnej krízy

Predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Milan Majerský taktiež vyzval vládnu koalíciu, aby pri zverejňovaní novely Trestného zákona v Zbierke zákonov neobštruovala, nekalkulovala a nešpekulovala, ale nechala Ústavný súd čo najskôr rozhodovať. Ako Majerský ďalej uviedol na tlačovej besede vníma to, akoby koalícia spochybňovala Ústavný súd a nechcela mu odovzdať na rozhodnutie to, o čom by mal rozhodovať.

Šéf kresťanských demokratov to označil za zárodok hroziacej ústavnej krízy. „Ak je naozaj problém, aby to podpísali, tak my im pero požičiame,“ povedal Majerský.

Zdôraznil, že opozícia podľa neho k novele Trestného zákona pristupovala konštruktívne. Poukázal na to, že používali prvky z novely Trestného zákona od bývalého ministra spravodlivosti Viliama Karasa, ktorá bola predmetom riadneho medzirezortného pripomienkového konania.

Fico sa neraz odvolával na nálezy ústavného súdu

Karas tiež vyzval premiéra Robert Fica (predseda strany Smer-SD), predsedu parlamentu Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas-SD) a ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD), aby čo najskôr zákon zverejnili v Zbierke zákonov.

Poukázal pri tom na lehoty, ktoré platia pre zverejňovanie a pripomenul aj to, že premiér Fico sa v minulosti neraz odvolával na nálezy ústavného súdu, ktorými argumentoval v prospech prijímania novely Trestného zákona aj skráteného legislatívneho konania.

„Slovenská republika si historicky nepamätá takúto situáciu vytesňovania jednej moci inou mocou, tu je to konkrétne vládou SR,“ uviedol Karas a vystríhal pred nebezpečnosťou situácie. Zdôraznil, že je to nebezpečný precedens a varoval, že „z tejto cesty sa bude ťažko vracať späť“, ak ohrozíme fungovanie ústavného poriadku. ÚS SR by mal mať podľa neho možnosť zaujať stanovisko, bez ohľadu na to, aké bude.