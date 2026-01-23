Klub z Peru suspendoval troch hráčov. Sú obvinení zo sexuálneho napadnutia

Tím Alianza Lima pozastavil činnosť trom reprezentantom kvôli obvineniam z násilia v uruguajskom Montevideu.
Peruánsky futbalový klub Alianza Lima suspendoval troch svojich hráčov – reprezentantov krajiny – pre obvinenia zo sexuálneho napadnutia. Obrancovia Carlos Zambrano a Miguel Trauco spolu so stredopoliarom Sergiom Penom nebudú súčasťou tímu v prípravný zápase proti americkému Inter Miami, v ktorom pôsobí argentínsky klenot Lionel Messi.

Klub uviedol, že hráči sú suspendovaní na neurčito a čaká ich disciplinárne konanie. Podľa polície v argentínskom Buenos Aires podala 22-ročná žena trestné oznámenie za údajné sexuálne napadnutie, ku ktorému malo dôjsť 18. januára 2026 v hoteli v uruguajskom Montevideu, v ktorom mal tím Alianza Lima tréningové kemp.

Všetci traja hráči pôsobili v minulosti v európskych kluboch a reprezentovali Peru v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2026, na ktoré sa tím neprebojoval.

