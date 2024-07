Zrkadlá, ktoré pomáhajú zmierniť extrémne horúčavy

Viete si predstaviť, že teplota izieb vnútri domu môže byť podobná ako v rozpálenej peci? Počas obdobia sucha to je každodenná realita pre obyvateľov africkej osady Kroo Bay vo Freetowne v Sierra Leone. Na niektorých domoch bol nedávno nainštalovaný reflexný panel zameraný na zníženie teploty v interiéri. Za projektom stojí organizácia MEER (Mirrors for Earth’s Energy Rebalancing) so sídlom v Belfaste.

Horúčavy, ktoré zabíjajú

„ Panely obsahujú vysoko reflexný povlak vyrobený z recyklovaných materiálov, ktorý môže znížiť vnútornú teplotu o viac ako 6 °C. Takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť. Extrémne horúčavy, ktoré sú v západnej Afrike čoraz bežnejšie sú totiž nebezpečné a v prípade veľmi malých detí a starších osôb môžu byť smrteľné,“ vysvetľuje vedúci projektu MEER, peter Dynes.

Projekt začal svoju prvú inštaláciu vo Freetowne s cieľom zmierniť dopady extrémnych horúčav, ktorým tento región čelí. Asi pol milióna ľudí vo Freetowne žije v husto obývaných neformálnych osadách alebo chatrčiach. Väčšina domov v týchto osadách je postavená z pozinkovaných vlnitých plechov, ktoré hrdzavejú, erodujú a zachytávajú teplo zo slnka, čím sú vlny horúčav pre obyvateľov čoraz nebezpečnejšie. „Ľudia sa pečú vo svojich vlastných domovoch,“ hovorí Peter Dynes.

Veľká časť západnej Afriky nedávno zažila mimoriadne horúce obdobie sucha a predĺženú vlnu horúčav, čo zvýšilo zdravotné riziká a znížilo kvalitu života ľudí žijúcich v tomto regióne. Používanie reflexných plôch ako metódy pasívneho chladenia nie je ani zďaleka nová myšlienka. Albedo alebo reflexná modifikácia sa používa už mnoho rokov, v skutočnosti stovky, ak nie tisíce. Dynes zdôrazňuje, že v Grécku, Španielsku alebo iných krajinách sú celé dediny natreté bielou farbou, čo je rovnaký princíp.

Problém s používaním farieb, najmä v trópoch, je to, že sa veľmi rýchlo a ľahko zašpinia kvôli vlhkosti a prachu. Reflexné panely sú odolnejšie, vydržia dlhšie a sú efektívnejšie. Projekt MEER sa tiež zameriava na využitie reflexných panelov v poľnohospodárskom prostredí, ktoré pomôžu znížiť odparovanie podzemnej vody a chrániť pred suchom.

Adaptácia na klimatické zmeny

Podľa Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) je Sierra Leone klasifikovaná ako tretia najzraniteľnejšia krajina voči klimatickým zmenám. Očakáva sa, že rok 2024 bude najteplejším rokom v histórii, pravdepodobne prekročí rok 2023, kde boli globálne priemerné teploty o 1,48 °C vyššie ako predindustriálny priemer. Inovácie a cenová dostupnosť sú kľúčové pre adaptáciu a zmiernenie na globálnom juhu.

V malom meradle sa táto jednoduchá metóda ukazuje ako účinná pri znižovaní vplyvu tepla na jednotlivcov a rodiny. Existujú však otázniky nad projektmi väčšieho rozsahu, ako je technológia modifikácie slnečného žiarenia (SRM), ktorá by sa pokúsila ochladiť planétu odrazom slnečného žiarenia späť do vesmíru. Nedávna správa OSN vyzýva na opatrné zváženie a rozsiahly výskum pred akýmkoľvek nasadením takýchto metód.

MEER je však stále v ranom štádiu a jeho zistenia sa ešte musia nezávisle preskúmať. Cieľom je poskytnúť efektívne a cenovo dostupné riešenia na boj proti extrémnym horúčavám a zlepšiť kvalitu života ľudí v najviac postihnutých regiónoch.