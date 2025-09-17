Zmiznuté alpské ľadovce odhaľujú nové ekosystémy. Je to ako prechádzka časom, hovoria vedci

Predstavte si, že kráčate po svahu, ktorý pred pár desaťročiami zakrýval mohutný ľadovec. Dnes je pred vami tichá, akoby nedotknutá krajina – jazierka s akvamarínovým leskom, pionierske stromy, ktoré si hľadajú cestu v kamennej pôde, a lúky posiate prvými alpskými kvetmi. Pôsobí to, akoby ste otvorili knihu dejín a prechádzali jej stranami. Presne taký pocit majú vedci aj turisti v švajčiarskych Alpách, kde sa miznúce ľadovce menia na fascinujúce, no zároveň znepokojivé laboratóriá budúcnosti.
Keď obri miznú
Ľadovce boli celé stáročia vnímané ako nezničiteľné. V dedine Ernen sa ľudia kedysi modlili, aby ich ľadovec Fiesch prestal pohlcovať. Dnes sa modlia za jeho prežitie. Tento paradox krásne ukazuje, ako sa vzťah človeka k prírode mení: od strachu z jej sily až po obavy zo straty niečoho, čo formovalo kultúru aj samotný život.
Fiesch nie je jediný. Najdlhší ľadovec v Európe – Great Aletsch – ustupuje o viac než 50 metrov ročne. Z lanovky nad ním pôsobí majestátne: obloha posiata oblakmi, ľad, ktorý sa trbliece v lúčoch slnka, a skalnaté svahy s malými jazierkami. No každý rok sa z jeho masy stráca obrovský kus, ktorý už nikdy neuvidíme.
Ekosystémy, ktoré miznú aj vznikajú
Ľad nie je len voda. Je to domov pre stovky mikroskopických organizmov, ktoré držia ekosystém pohromade. Chvostoskoky, známe aj ako „ľadovcové blchy“, riasy, ľadové červy či mikroskopické huby – všetci títo nenápadní obyvatelia tvoria základ potravinových reťazcov. Bez nich by sa rozpadli väčšie ekosystémy, od hmyzu až po ryby a vtáctvo.
Ako ľad ustupuje, na jeho mieste sa objavujú nové svety. Holé skaly postupne kolonizujú pionierske rastliny – žltý lomikameň, šťaveľ horský či mladé smrekovce a brezy. Už za pár rokov dokážu vytvoriť celkom nový les. Profesor Tom Battin z ETH Lausanne nazýva tieto miesta „prechodnými krajinami“, kde sa život stráca a znova objavuje.
Život medzi minulosťou a budúcnosťou
„Je to ako prechádzka časom,“ hovorí Maurus Bamert z environmentálneho centra Pro Natura Aletsch. A má pravdu – vyššie svahy patria starým boroviciam, nižšie sa derú pionierske druhy a ešte nižšie už bujnie nový les. Akoby ste v pár krokoch prešli stáročiami vývoja.
Turisti tu môžu vidieť, ako sa rodí nový ekosystém priamo pred ich očami. No zároveň sa stráca kultúrna a duchovná identita regiónu. Miestni sprievodcovia, ako Martin a Dominik Nellenovci, si uvedomujú, že každým rokom musia zostupovať hlbšie do údolia, aby sa dotkli ľadu, ktorý bol kedysi súčasťou ich každodenného života.
Vedeli ste, že?
V roku 1859 bol ľadovec Aletsch až o 200 metrov vyšší než dnes. To, čo sa stratilo za necelé dve storočia, je dôkazom, že zmeny v Alpách sa nedejú pomaly, ale dramaticky rýchlo.
Strata, ktorá sa nedá nahradiť
Hoci nové rastliny a živočíchy nachádzajú v odhalených údoliach domov, špecialisti na chladné prostredie ustupujú vyššie. Jalovce, alpské kozorožce či endemické kvety sú čoraz viac vytláčané. Čo bude, keď im dôjdu hory?
Ľudia si túto stratu uvedomujú aj duchovne. Každý rok 31. júla sa vo Fieschi koná procesia ku kaplnke Mariahilf. Kedysi sa účastníci modlili, aby ľadovec ustúpil. Dnes prosia, aby nezmizol úplne. Na mieste Baseflie stojí kríž z roku 1818, pôvodne postavený ako prosba proti ľadu. Dnes sa stal symbolom toho, čo všetko môže zmiznúť spolu s ľadovcami – nielen príroda, ale aj identita, spomienky a kultúrne dedičstvo.
Budúcnosť v rukách ľudí
Vedci varujú, že ak sa trend nezmení, väčšina alpských ľadovcov zmizne do konca tohto storočia. To, čo dnes vyzerá ako krásny experiment prírody, sa môže rýchlo zmeniť na ekologickú krízu. Rieky napájané ľadovcami, ktoré prinášajú život a živiny až k oceánom, môžu vyschnúť.
Zároveň však máme šancu byť svedkami jedinečného prechodu – prírody, ktorá sa prispôsobuje, bojuje a hľadá nové cesty. Možno práve tu, medzi ustupujúcim ľadom a prvými listami mladých stromov, nájdeme inšpiráciu, že aj v časoch krízy môže vzniknúť niečo nové.