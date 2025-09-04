Kolaps obra: Najväčší ľadovec sveta sa triešti na kusy

Vedci zaznamenali dramatický rozpad ľadovca A23a, ktorý desaťročia dominoval antarktickým šírkam. Jeho osud môže byť predzvesťou globálnych zmien.
Koniec ľadového giganta
Ľadovec A23a, donedávna najväčší na svete, sa po desaťročiach pokoja začal rýchlo rozpadať. Podľa vedcov z Britského antarktického prieskumu (BAS) sa z neho odlamujú obrovské kusy ľadu, ktoré už boli medzinárodne uznané ako samostatné ľadovce.
A23a sa odtrhol od Filchner-Ronneho šelfu v Antarktíde ešte v roku 1986 a rozprestieral sa na ploche viac než 3 600 štvorcových kilometrov. Viac ako 30 rokov bol nehybne zakotvený na dne Weddellovho mora, až kým ho napokon nezačali unášať silné oceánske prúdy. Dnes sa jeho príbeh končí postupným rozpadom.
Aká bola jeho cesta?
Od roku 2020 sa A23a začal výraznejšie pohybovať, no jeho putovanie často prerušovali opakované zrážky s podmorským terénom. Viackrát uviazol, vrátane zastávky v Taylorovej kolóne – víriacom oceánskom systéme, ktorý vzniká v dôsledku stretu prúdov s podmorskou horou. Poslednýkrát sa z neho uvoľnil v máji tohto roka.
„Od mája ho nesie silný oceánsky prúd SACCF proti smeru hodinových ručičiek okolo Južnej Georgie,“ povedal pre CNN oceánograf Andrew Meijers. Tento prúd ho pravdepodobne zanesie ešte ďalej na severovýchod, do oblasti známej ako ľadovcová alej.
Ktorý bude mať prvenstvo teraz?
Po tom, čo sa A23a začal rozpadať, prvenstvo medzi najväčšími ľadovcami sveta prebral D15a. Tento nový lídrom medzi ľadovcami má rozlohu približne 3 000 štvorcových kilometrov. A23a sa zatiaľ drží na druhom mieste, no podľa vedcov je len otázkou času, kedy z tohto rebríčka vypadne.
„Rozpadá sa v priebehu nasledujúcich týždňov na také malé kusy, že ich už čoskoro nebude možné ďalej sledovať,“ upozorňuje oceánograf Andrew Meijers.
Podarilo sa mu zmeniť aj ekosystém?
Vedci z paluby polárnej výskumnej lode RRS Sir David Attenborough odobrali vzorky z oblasti, kde bol A23a kedysi pevne zakotvený. Vzorky sú momentálne predmetom analýzy v britských laboratóriách. „Uvoľnenie obrovského množstva studenej sladkej vody pravdepodobne výrazne ovplyvnilo život na morskom dne a v okolitej vode,“ uviedol hovorca Britského antarktického prieskumu.
Hoci proces odlamovania ľadovcov patrí k prirodzeným cyklom, vedci varujú, že zmeny v oceánskych prúdoch a otepľovanie morí tento proces zintenzívňujú. „Šelfové ľadovce stratili za posledné desaťročia bilióny ton ľadu, a to najmä v dôsledku topenia spôsobeného teplejšou vodou,“ dodal Meijers.
Rozpad A23a tak nepredstavuje len ďalšiu kapitolu v dynamike ľadovcov. Je varovným signálom hlbších klimatických premien, ktoré sa čoraz častejšie prejavujú aj v najodľahlejších častiach našej planéty.