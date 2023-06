Život v súlade s prírodou: Prečo je biodiverzita kľúčová pre našu existenciu?

Biodiverzita, teda biologická rozmanitosť života na Zemi, je základným pilierom životného prostredia, na ktorom závisí trvanie a prosperita všetkých druhov, vrátane nás ľudí. Napriek jej kľúčovej úlohe sa vo svete nachádza v kritickom stave.

Vplyvy, ako sú vrstvy prírodného prostredia, znečistenie, prehrievanie prostredia, neudržateľné hospodárenie s pôdou a vodou, nezákonný obchod so zvieratami a rastlinami či pestovanie invazívnych druhov, majú dopad na biodiverzitu a ohrozujú množstvo druhov.

Prečo je potrebné, aby sme žili v súlade s prírodou

Hlavným dôvodom je náš vzájomný závislý vzťah. Ľudia sú úzko prepojení so všetkými druhmi a ekosystémami na Zemi. Zvieratá a rastliny nám poskytujú rôzne prospešné služby. Zabezpečujú potravu, vodu, vzduch, lieky, reguláciu vzduchu a mnoho ďalších ekosystémových funkcií. Ich biodiverzita je základom udržateľného rozvoja a kvality nášho života.

Ak však nadmerne zasahujeme do prírody, ničíme ekosystémy a eliminujeme biodiverzitu, vystavujeme sa mnohým rizikám. Strata biodiverzity môže viesť k narušeniu potravinových reťazcov, zhoršeniu pôdy a vody, nárastu chorôb a ohrozeniu celých ekosystémov. Týmto spôsobom ohrozujeme aj sami seba. Preto je dôležité, aby sme sa snažili o udržateľný a zodpovedný prístup k prírode a presadzovali ochranu biodiverzity.

Čo je Červený zoznam IUCN

V súvislosti s biodiverzitou sa často spomína Medzinárodná únia pre ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN). Ide o najstaršiu a najväčšiu medzinárodnú organizáciu, ktorá sa zameriava na ochranu biodiverzity a trvalo udržateľného rozvoja. IUCN je známa najmä vďaka svojmu Červenému zoznamu IUCN, ktorý zohráva významnú úlohu v hodnotení stavu ohrozených druhov.

Červený zoznam IUCN je najrozsiahlejším a najspoľahlivejším zdrojom informácií o ohrozených druhoch na svete. Klasifikuje je ich do rôznych kategórií, ako sú napríklad „vyhynuté“, „ohrozené“ a „najmenej ohrozené“. Tento systém hodnotenia je založený na vedeckých dôkazoch a výskumoch, ktoré sa týkajú populácie, rozšírenia, hrozby a trendov jednotlivých druhov.

Červený zoznam je nesmierne dôležitý pre identifikáciu druhov, ktoré sú v najväčšom ohrození, a umožňuje prijať opatrenia na ich ochranu a obnovu ich populácií. Je to nástroj na monitorovanie a hodnotenie biodiverzity, ktorý pomáha určovať priority v ochrane prírody a vedenie udržateľných projektov.

Čo je Zelený zoznam IUCN

V súčasnosti však IUCN predstavila novú iniciatívu nazvanú Zelený zoznam IUCN. Tento nový prístup sa zameriava na hodnotenie a ocenenie dobrej správy ochrany prírody. Zelený zoznam IUCN znamená úspešné príbehy ochrany prírody a uznáva inštitúcie, ktoré dosiahli vynikajúce výsledky v riadení chránených oblastí a druhov.

Zelený zoznam IUCN sa snaží povzbudzovať a podporovať dobre hospodáriace ochranné územia, ktoré prispievajú k zachovaniu biodiverzity a ekosystémov. Tento zoznam poskytuje značku kvality pre správu a ochranu prírody, ktorá zahŕňa aj zapojenie miestnych komunít a udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi.

Táto iniciatíva je dôležitá, pretože nám umožňuje identifikovať a podporovať modely udržateľného riadenia prírody a inšpirovať sa z ich úspechu. Zelený zoznam IUCN pomáha presadzovať a propagovať osvedčené postupy, ktoré zlepšujú biodiverzitu a zároveň prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.

Bez rastlín a zvierat neprežijeme

V konečnom dôsledku je život na Zemi úzko spojený s prítomnosťou zvierat a rastlín. Ľudia sú závislí od týchto druhov v mnohých aspektoch svojho života. Zvieratá nám poskytujú potravu, ako aj suroviny pre odevné, stavebné a farmaceutické priemysly. Rastliny zase poskytujú potravu, vzduch, drevný materiál a liečivé látky. Okrem toho ekosystémy, ktoré zvieratá a rastliny tvoria, poskytujú životne dôležité služby, ako je očistenie vzduchu a vody, regulácia pôdy a vodného cyklu.

Strata biodiverzity by mala vážne dôsledky na ľudský život. Napríklad keby sme stratili včely a iné opeľovače, bolo by ohrozené opeľovanie rastlín a produkcia potravín by tým vážne utrpela. Stratou biodiverzity sa znižuje aj odolnosť ekosystémov voči zmene klímy a environmentálnym vplyvom.

Preto je dôležité, aby sme sa snažili žiť v súlade s prírodou a ochraňovali biodiverzitu. Musíme presadzovať udržateľné praktiky v oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, rybolovu a iných odvetví, ktoré majú vplyv na prírodu. Je potrebné vytvoriť chránené oblasti, ktoré ochránia ohrozené druhy a ich prostredie. Dôležité je aj vzdelávanie a informovanie o dôležitosti biodiverzity, aby sme vytvorili silnú podporu pre ochranu prírody.