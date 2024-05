Veterné ploty: Revolúcia v produkcii čistej energie priamo v mestských oblastiach

Svetové mestá sa môžu čoskoro pochváliť novým prístupom k výrobe zelenej energie. Dizajnér Joe Doucet navrhol revolučný „veterný plot“ nazvaný Airiva, ktorý by mohol byť riešením na efektívnejšiu produkciu elektriny priamo v mestách.

Inovácia vo veterných turbínach

Airiva je modulárny systém, ktorý kombinuje viaceré veterné turbíny do jednej štruktúry pripomínajúcej plot. Tento nápad vznikol ako odpoveď na snahu presunúť výrobu čistej energie bližšie k obyvateľom miest. Umiestnenie týchto turbín v uliciach a pri budovách by nielen uľahčilo ich prístup a údržbu, ale zároveň by zvýšilo ich efektivitu a spoľahlivosť pri distribúcii energie.

Prispôsobený dizajn pre mestské prostredie

Na rozdiel od tradičných veterných turbín, ktoré vyžadujú veľké otvorené priestory, Airiva je navrhnutá tak, aby harmonicky zapadla do mestského prostredia. Každý modul obsahuje špirálové lopatky umiestnené v priehľadnom stenovom module, čo im dodáva estetický vzhľad a zároveň umožňuje plynulý pohyb. Jednotlivé moduly sa dajú ľahko spojiť a vytvoriť tak „veterný plot“ požadovanej dĺžky.

Flexibilné využitie v rôznych prostrediach

Airiva môže slúžiť nielen ako praktický, ale aj ako vizuálne príťažlivý doplnok okolo budov, po okrajoch ciest, alebo ako súčasť záhrad v kampusoch. Tento dizajn je tiež ideálny pre inštaláciu na strechách verejných a kancelárskych budov, kde by mohol efektívne dopĺňať iné zdroje obnoviteľnej energie, ako sú fotovoltické panely.

Budúcnosť a dostupnosť

Jednotlivé moduly Airivy sú schopné vyrobiť približne 1100 kWh elektriny ročne, čo je dostatočné pre doplnkový zdroj energie. Na kompletné pokrytie energetických potrieb rodinného domu by bolo potrebné inštalovať medzi 10 až 15 týchto modulov. S očakávaným uvedením na trh v roku 2025, a po dokončení všetkých potrebných testov a pripravenosti na pilotné objednávky koncom tohto roku, môže Airiva poskytnúť ekologickú a estetickú alternatívu v mestských oblastiach po celom svete.

Veterné ploty Airiva predstavujú inovatívny krok vpred vo využívaní zelenej energie, ktorý by mohol výrazne prispieť k udržateľnosti mestských oblastí a zároveň poskytnúť nové možnosti pre dizajn a funkčnosť mestskej infraštruktúry.