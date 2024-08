Veľké soľné jazero v Utahu uvoľňuje do ovzdušia nebezpečné látky, tvrdí štúdia

Veľké soľné jazero v Utahu, známe svojou impozantnou veľkosťou a jedinečnou ekológiou, čelí alarmujúcim problémom. Nedávna štúdia odhalila, že zmenšovanie tohto ikonického jazera vedie k uvoľňovaniu nebezpečných látok do ovzdušia, čo má vážne dôsledky pre životné prostredie a verejné zdravie.

Prečo sa Veľké soľné jazero zmenšuje?

Veľké soľné jazero, ktoré je jedným z najväčších slaných jazier na svete, sa v posledných desaťročiach výrazne zmenšilo. Hlavné dôvody sú klimatické zmeny a nadmerné využívanie vodných zdrojov v regióne. Voda sa využívala napríklad na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy, krmivárskeho priemyslu a vodných trávnikov. Zníženie prítoku sladkej vody, ktorá by inak udržiavala hladinu jazera, spôsobilo, že jeho plocha sa výrazne zmenšila. Jazero stratilo približne 60 % svojej plochy a 73 percent vody v priebehu posledných desaťročí.

Nebezpečné látky v ovzduší

Štúdia publikovaná v časopise One Earth v júli tohto roku zistila, že keď sa hladina jazera znižuje, odkryté dno jazera sa stáva zdrojom nebezpečných látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia. Tieto látky zahŕňajú ťažké kovy a toxické chemikálie, ktoré boli usadené na dne jazera po celé desaťročia. Medzi najvážnejšie patrí arzén, ktorý je známy svojimi karcinogénnymi vlastnosťami. Vedci navyše naznačujú, že toto vysychajúce jazero sa môže stať jedným z hlavných prispievateľov emisií otepľujúcich klímu. Zmenšovanie jazera sa totiž spája aj s uvoľňovaním oxidu uhličitého (CO2) do atmosféry. Tento skleníkový plyn prispieva k zvyšovaniu uhlíkovej stopy regiónu, čo ďalej urýchľuje klimatické zmeny a tvorbu skleníkového efektu. Ako uvádza portál The Guardian, „vedci vypočítali, že vysušené časti dna jazera uvoľnili v roku 2020 asi 4,1 milióna ton oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov na základe vzoriek zozbieraných počas siedmich mesiacov toho roku.“

Dôsledky pre zdravie a životné prostredie

Uvoľňovanie týchto látok do ovzdušia má vážne dôsledky pre verejné zdravie. Obyvatelia v okolí jazera môžu byť vystavení zvýšenému riziku respiračných ochorení, rakoviny a iných zdravotných problémov. Navyše, toxické látky môžu kontaminovať pôdu a vodné zdroje, čím ohrozujú celú ekológiu regiónu.

Čo môže byť riešením?

Riešenie tohto problému nie je jednoduché. Vyžaduje si koordinovaný prístup medzi miestnymi, štátnymi a federálnymi orgánmi. Kľúčové opatrenia zahŕňajú zníženie spotreby vody, ochranu prírodných vodných zdrojov a implementáciu prísnych environmentálnych regulácií na zníženie znečistenia. Taktiež je potrebné zvýšiť povedomie verejnosti o dôležitosti ochrany tohto jazera.