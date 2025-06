Trh s elektroodpadom potrebuje pravidlá. SEWA ich tvorí už 20 rokov

Organizácia SEWA, a.s., ktorá už dve desaťročia zabezpečuje zber a recykláciu elektroodpadu pre výrobcov a dovozcov, upozorňuje na potrebu zachovania slobodného trhu a spravodlivej legislatívy. Výzvou budúcnosti budú nové technológie aj nelegálne zbieranie odpadu.

Efektívny systém je prioritou

Zber a recykláciu elektroodpadu zaviedla legislatíva pre výrobcov a dovozcov už pred viac ako dvoma desaťročiami. Tí však boli spočiatku nútení platiť vysoké poplatky do štátneho Recyklačného fondu, čo spôsobovalo značné finančné a administratívne zaťaženie.

„Recyklačný fond začal pôsobiť v roku 2002 a až do roku 2005 výrobcov a dovozcov elektrozariadení doslova zdieral nezmyselne vysokými poplatkami a zaťažoval zbytočnou administratívou. Preto sme privítali možnosť, ktorú nám dala európska legislatíva a založili sme spoločnú firmu, ktorá pre nás plnenie odpadových povinností zabezpečuje,“ vysvetľuje Mário Lelovský z Asociácie dovozcov audiovizuálnej techniky (ADAT), ktorá spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS) stála pri zrode SEWA, a.s.

Lídrami trhu s tisíckou klientov

Dnes SEWA zastupuje viac než tisíc klientov vrátane veľkých značiek ako Samsung, Alza, NAY, BAUHAUS, Hornbach či Electrolux. Len v roku 2024 zabezpečila zber 25-tisíc ton elektroodpadu, čo predstavuje približne tretinu všetkého elektroodpadu vyzbieraného na Slovensku. Od svojho založenia spracovala takmer 150-tisíc ton elektroodpadu, 63-tisíc ton obalov a neobalových výrobkov a viac ako 4-tisíc ton batérií a akumulátorov.

„Od založenia bola naším cieľom férovosť, spoľahlivosť, stabilita, proklientsky prístup a spravodlivo nastavené cenové podmienky pre všetkých – pre veľkých aj pre malých. A takto sa správame aj po dvadsiatich rokoch,“ zdôrazňuje Lelovský, ktorý je zároveň predsedom dozornej rady SEWA.

Organizácia ponúka aj tzv. „one-stop-shop“ riešenia pre klientov pôsobiacich v rámci viacerých krajín EÚ – služby zabezpečuje v 32 európskych štátoch.

Efektivita a návrat poplatkov je konkurenčnou výhodou

SEWA funguje podľa princípov trhu – tendruje služby a rozširuje počet klientov, čím dosahuje úsporu z rozsahu. Okrem toho vyniká jednou špecifickou výhodou: ako jediná organizácia na trhu vracia svojim klientom nevyčerpanú časť recyklačných poplatkov.

„Tendrujeme služby a rozširujeme počet klientov, vďaka čomu dosahujeme úsporu z rozsahu. V čom sme na trhu výnimoční je, že ako jediní vraciame našim klientom nevyčerpanú časť poplatkov,“ pripomína Jozef Kozák, výkonný riaditeľ SEWA.

Foto: SEWA.sk

Zber elektroodpadu pohodlne a bezplatne

SEWA vyvinula zberový systém, ktorý je jednoduchý a prístupný. Spotrebitelia môžu bezplatne odovzdať elektroodpad v predajniach elektrospotrebičov alebo si nechať odviezť starý spotrebič priamo pri kúpe nového.

Firmy a inštitúcie môžu požiadať o bezplatný odvoz elektroodpadu z ich prevádzok. V Bratislave a okolí SEWA spustila projekt „Pomôž odpadom ľuďom v núdzi“, v rámci ktorého odváža elektroodpad priamo z domácností.

„Obyvateľom Bratislavy a okolia ponúkame od minulého roka bezplatný odvoz elektroodpadu priamo z ich domácností v rámci projektu Pomôž odpadom ľuďom v núdzi,“ dopĺňa Kozák.

Foto: SEWA.sk

Na nelegálny zber pozor

SEWA zároveň upozorňuje na problém tzv. kožkárov – nelegálnych zberačov, ktorí elektroodpad zoberú, no ten následne často končí na čiernych skládkach.

„Sme presvedčení, že takéto nastavenie legislatívy nie je správne, a to najmä s ohľadom na ochranu životného prostredia. Na základe doterajších skúseností môžeme konštatovať, že nelegálne skládky zvyškov elektrospotrebičov pri našich mestách a dedinách idú na vrub práve tzv. kožkárom,“ hovorí Štefan Dobák, podpredseda predstavenstva SEWA, a.s.

Dobák tiež apeluje na potrebu úpravy legislatívy tak, aby zodpovednosť za dosahovanie cieľov zberu bola rozdelená medzi všetkých aktérov na trhu, nielen výrobcov a dovozcov.

Nové výzvy v recyklácii

S rastúcim počtom moderných zariadení vzniká aj nový druh elektroodpadu – od fotovoltických panelov po elektrokolobežky či elektromobily. Tie obsahujú materiály ako lítiové batérie či aditivované plasty, ktoré sú náročné na spracovanie.

„Na jednej strane sú všetky tieto výrobky označované za environmentálne priateľskejšie, na druhej strane nie je jasne určená zodpovednosť za ich budúci zber a recykláciu. To, samozrejme, súvisí najmä s budúcimi nákladmi a na tie treba pamätať už dnes, resp. vždy pri uvádzaní nových elektrozariadení na trh,“ upozorňuje Dobák.

„Spracovanie týchto plastov je stále pomerne veľkou technologickou výzvou jednak z pohľadu technológií, ale aj z pohľadu množstva a nie je jednoduché nájsť spracovateľa, ktorý aditivované plasty dokáže účinne spracovať,“ dodáva.

Foto: SEWA.sk

Aké sú najväčšie výzvy?

Najväčšou výzvou pre SEWA do ďalších rokov však ostáva snaha o zachovanie otvoreného a konkurenčného trhu.

„Jednou z kľúčových úloh SEWA je pozorne sledovať legislatívne návrhy a brániť snahám o monopolizáciu trhu,“ uzatvára Dobák. Udržiavanie férovo nastavenej odpadovej legislatívy patrí medzi hlavné ciele SEWA aj do budúcnosti.