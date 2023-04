Svet sa vo využívaní fosílnych palív na výrobu elektriny dostane do bodu zlomu a emisie z nich klesnú, očakávajú analytici

Svet v tomto roku pravdepodobne využije na výrobu elektriny menej fosílnych palív, čo predstavuje „zlom“ v oblasti energie šetrnej k planéte. Informuje o tom spravodajský portál BBC s odvolaním sa na novú správu energetických analytikov spoločnosti Ember.

V novej štúdii sa venovali údajom z krajín, ktoré predstavujú 93 % celosvetového dopytu po elektrickej energii.

Rozmach obnoviteľných zdrojov

Bol by to pritom vôbec prvý ročný pokles využívania uhlia, ropy a plynu na výrobu elektrickej energie mimo globálnej recesie alebo pandémie. Výsledkom by bolo aj uvoľnenie menej plynov spôsobujúcich otepľovanie.

Autori očakávanú zmenu pripisujú rozmachu využívania obnoviteľných zdrojov energie, za ktorým stojí najmä Čína.

Veterná a solárna energia v súčasnosti produkujú 12 % celosvetovej elektrickej energie a podľa štúdie energetických analytikov Ember by mali obnoviteľné zdroje pokryť celý nárast dopytu v tomto roku.

Výroba elektrickej energie je najväčším prispievateľom ku globálnemu otepľovaniu a v roku 2021 na ňu pripadala viac ako tretina emisií uhlíka súvisiacich s energetikou.

Dosahuje sa významný pokrok

Preto je postupné vyraďovanie uhlia, ropy a plynu v tomto odvetví považované za kľúčové v snahe, aby sa svet vyhol nebezpečným úrovniam zmeny klímy.

Štvrté vydanie Globálneho prehľadu o elektrickej energii spoločnosti Ember naznačuje, že v súčasnosti sa dosahuje významný pokrok pri znižovaní úlohy fosílnych palív pri výrobe energie.

Hlavným vývojom v tejto oblasti je pokračujúci nárast využívania slnečnej a veternej energie ako ekonomicky životaschopných zdrojov elektrickej energie.

Celosvetový podiel solárnej energie v minulom roku vzrástol o 24 %, čo by stačilo na pokrytie ročných potrieb krajiny veľkej ako Juhoafrická republika. Spolu s jadrovou a vodnou energiou čisté zdroje v roku 2022 vyrobili 39 % celosvetovej elektrickej energie.

Spotreba uhlia sa zvýšila

Autori správy konštatujú, že vlani vyrobená elektrická energia bola v podstate najčistejšia v dejinách. Napriek tomu však emisie uhlíka v tomto sektore naďalej rástli, keďže sa zvýšila spotreba uhlia.

Podľa autorov správy je to preto, že celkový dopyt po elektrickej energii vzrástol a nie všetok dokázali uspokojiť z čistých zdrojov.

V roku 2022 sa vyskytli aj problémy s jadrovou a vodnou elektrickou energiou, keďže mnohé francúzske reaktory boli odstavené a hladina riek v Európe bola na mnohých miestach príliš nízka na výrobu elektrickej energie.

V roku 2023 by však mal byť podľa správy nárast veternej a solárnej energie väčší ako nárast dopytu a to by malo začať meniť trend emisií skleníkových plynov.