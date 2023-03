Svet je na tenkom ľade a ten sa rýchlo topí. Guterres vyzval krajiny na nulové emisie do roku 2040

Ľudstvo má stále šancu, takmer poslednú, zabrániť najhorším budúcim škodám spôsobeným klimatickou zmenou.

V pondelok to skonštatoval Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC). Vyžaduje si to však podľa nich rýchle zníženie znečisťovania uhlíkom o takmer dve tretiny do roku 2035.

Návod na prežitie

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) to povedal ešte otvorenejšie, keď vyzval na ukončenie nových prieskumov fosílnych palív a na to, aby bohaté krajiny do roku 2040 prestali využívať uhlie, ropu a plyn.

„Ľudstvo je na tenkom ľade – a ten ľad sa rýchlo topí,“ varoval António Guterres s tým, že „náš svet potrebuje opatrenia v oblasti klímy na všetkých frontoch – Všetko, všade, naraz“. Nová správa je pritom podľa neho „návodom na prežitie pre ľudstvo“.

Nulové emisie o desať rokov skôr

Guterres zintenzívnil svoje výzvy na prijatie opatrení v oblasti fosílnych palív a vyzval bohaté krajiny, aby urýchlili cieľ dosiahnuť nulové čisté emisie už do roku 2040, a rozvojové krajiny, aby sa zamerali na rok 2050, čo je približne o desať rokov skôr ako väčšina súčasných cieľov.

Vyzval ich tiež, aby do roku 2030 a 2040 prestali používať uhlie, a aby do roku 2035 v rozvinutých krajinách zabezpečili výrobu elektrickej energie bez emisií uhlíka, čo znamená, že by nemali používať ani plynové elektrárne.

Kľúčový dátum

Tento dátum je kľúčový, pretože podľa parížskej klimatickej dohody musia štáty čoskoro predložiť ciele na zníženie znečistenia do roku 2035.

V správe OSN schválenej v nedeľu vedci po debatách dospeli k záveru, že na to, aby sa svet udržal pod limitom otepľovania stanoveným v Paríži, musí do roku 2035 znížiť emisie skleníkových plynov o 60 % v porovnaní s rokom 2019, čím doplnili nový cieľ, ktorý sa v šiestich predchádzajúcich správach vydaných od roku 2018 neuvádzal.

Posledné varovanie

Vzhľadom na to, že svet delí od celosvetovo prijatého cieľa obmedziť otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia oproti predindustriálnemu obdobiu už len niekoľko desatín stupňa, zdôraznili vedci naliehavosť tohto problému. Cieľ bol prijatý ako súčasť Parížskej klimatickej dohody z roku 2015, no svet sa už oteplil o 1,1 stupňa Celzia.

Je to preto pravdepodobne posledné varovanie, ktoré môžu vedci vysloviť v súvislosti s hranicou 1,5 stupňa, keďže sa môže stať, že ich ďalší súbor správ príde až po tom, ako Zem túto hranicu buď prekročí, alebo už bude jasné, že k jej prekročeniu v krátkom čase neodvratne smeruje, uviedli pre agentúru Associated Press viacerí vedci vrátane autorov správy.