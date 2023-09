Staroveký poklad z lode môže pomôcť zachrániť slony

Pri Španielsku sa nachádza tajomstvo staré viac ako 2 500 rokov. Vrak lode, ktorý stroskotal na skalnom útese Bajo de la Campana pri pobreží neďaleko Cartageny, je skladom informácií, ktoré by mohli pomôcť zachrániť modernú populáciu slonov.

Tajomstvá starovekého pokladu

V roku 2007 archeológovia zo Španielska a USA objavili v mieste potopenia obrovské množstvo artefaktov vrátane slonoviny. Tieto staroveké kly môžu byť kľúčom k odhaleniu tajomstiev vyhynutej populácie slonov. „Ak by sa loď plavila zo severnej Afriky, slonovina by mohla predstavovať severoafrickú populáciu slonov, ktorá vyhynula v určitom období rímskych čias,“ hovorí Patrícia Pečnerová, biologička z Kodanskej univerzity v Dánsku. Tieto nálezy by mohli pomôcť vedcom zistiť viac o slonoch, o ktorých je veľmi málo historických záznamov.

Slony, ktoré dobýjali Staroveký Rím

Pôvod slávnych vojnových slonov, ktoré kartáginský generál Hannibal previedol cez Alpy v roku 218 pred Kristom počas druhej púnskej vojny, je stále otázny. Podľa vedcov s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o severoafrické slony. Pravdepodobne sa pohybovali severne od Saharskej púšte a možno po východnom pobreží do Sudánu a Eritrey. Niektorí sa však domnievajú, že mohlo ísť o menšie africké lesné slony či dokonca zvieratá, ktoré pochádzali z Ázie.

Genetický odkaz

Vzorky DNA pochádzajúce zo starovekého vraku lode poskytujú tak jedinečnú príležitosť spoznať genetickú štruktúru dávnych stvorení. Pečnerová, ktorá viedla projekt STAMPEDE financovaný EÚ, využila tieto informácie na vytvorenie referenčnej mapy genetickej diverzity. Tak by sme mohli lepšie pochopiť, aké geneticky rozmanité boli slony predtým, ako ich ľudia začali intenzívne loviť a ničiť ich biotopy. „Táto slonovina je oknom do minulosti,“ hovorí Pečnerová, slovenská postdoktorandská výskumníčka, ktorá sa presťahovala do Dánska v roku 2019. „Vďaka nej spoznávame slony, ktoré žili pred 2 500 rokmi a pred mnohými antropogénnymi tlakmi súčasnosti.“

Význam pre ochranu

Vedci si uvedomujú, že poznatky o genetickej diverzite minulých populácií môžu byť kľúčové pre ochranu súčasných slonov, ktoré ohrozuje pytliactvo a ničenie biotopov. Pochopenie genetickej základne týchto slonov môže pomôcť pri rozhodovaní o opatreniach na zvýšenie ich genetickej diverzity a tým aj odolnosti.

Pytliactvo: stále aktuálna hrozba

Pytliactvo a obchod so slonovinou nie sú problémami len staroveku. Každý rok je pre svoje kly zabitých viac ako 10 000 slonov. V rokoch 2002 až 2011 sa počet afrických lesných slonov znížil o 60 %. Projekt ForSE, tiež financovaný EÚ, skúma, ako by mohli samotné slony pomôcť upozorniť strážcov na pytliakov. Analýzou správania slonov v rôznych oblastiach pytliactva sa vedci snažia identifikovať vzory správania, ktoré by mohli signalizovať prítomnosť lovca.

Múdre obri

Slony sú mimoriadne inteligentné stvorenia. Mnohé z nich zažili útoky pytliakov alebo boli svedkami smrti členov svojho stáda. Marie Sigaud, vedúca výskumníčka projektu, zdôraznila, že sa dokážu prispôsobiť a zmeniť svoje správanie v reakcii na hrozbu. Budúce technológie by mohli využiť tieto zmeny správania na detekciu a prevenciu pytliactva.