Solárna energia lámala rekordy: Svet v roku 2024 prekonal hranicu 2 TW

Rok 2024 bol pre solárnu energiu prelomový. Na celom svete sa nainštalovalo takmer 600 GW nových solárnych panelov, čím celková kapacita prekročila hranicu dvoch terawattov, čo je obrovské množstvo energie a dosť na to, aby solárne elektrárne pokryli približne 46 % všetkej obnoviteľnej energie na svete.

V roku 2024 dosiahli nové inštalácie solárnych systémov rekordných 597 GW, čo predstavuje 33-percentný nárast oproti roku 2023. Celková globálna kapacita tak prekonala hranicu 2 TW, čo je historický míľnik, ktorý podčiarkuje rastúci význam solárnej energie v boji proti klimatickým zmenám. Očakáva sa, že ročné inštalácie by mohli do roku 2030 dosiahnuť až 1 TW.

Čína valcuje

Čína potvrdila svoju dominanciu, keď v roku 2024 nainštalovala 329 GW novej kapacity, ktorá predstavuje 55 % celosvetového prírastku. Tým nechala za sebou všetky ostatné krajiny. Napriek tomuto úspechu sa očakáva spomalenie rastu v roku 2026 kvôli plánovaným reformám na domácom trhu.

India vystrelila na tretie miesto

Spojené štáty si udržali druhú priečku so 50 GW nových inštalácií. Prekvapením však bola India, ktorá zaznamenala rekordný nárast 145 % a nainštalovala 30,7 GW. Vďaka tomu sa dostala na tretie miesto a plánuje v najbližších piatich rokoch dosiahnuť 200 GW ako súčasť svojho cieľa mať do roku 2030 celkovo 500 GW obnoviteľnej energie.

Brazília pokračuje v solárnom rozmachu s 18,9 GW. V Európe sa najviac darilo Nemecku (17,4 GW), Španielsku (8,7 GW) a Turecku (8,5 GW). Významné prírastky zaznamenali aj Taliansko (6,8 GW), Japonsko (6,2 GW) a Francúzsko (4,7 GW).

Solárna energia je vo väčšine

Na konci roka 2024 tvorila solárna energia 46 % celkovej globálnej obnoviteľnej kapacity, čo predstavuje 2,2 TW. Do roku 2030 by mohla dosiahnuť viac než 7 TW, čo by predstavovalo približne 65 % z potrebnej kapacity 11 TW na splnenie klimatických cieľov.

„Solárna éra je skutočne tu,“ vyhlásila generálna riaditeľka SolarPower Europe Walburga Hemetsberger. Zároveň upozornila na nutnosť budovania flexibilných, elektrifikovaných energetických systémov podporených skladovaním energie v batériách. Krajiny musia zosúladiť svoju infraštruktúru a legislatívu s rýchlym nástupom solárnej reality.

Regionálne výzvy a príležitosti

Ameriky zaznamenali 40 % rast, Európa 15 %, no na Blízkom východe a v Afrike rast stagnoval pre prekážky v investíciách a infraštruktúre. Správa upozorňuje na potrebu cielenej podpory, modernizácie distribučných sietí a zjednodušenia povoľovacích procesov.

Budúcnosť je solárna – ak sa odstránia prekážky

Krajiny s rozvíjajúcimi sa trhmi čelia výzve: bez zvýšených investícií, rozvoja kvalifikovanej pracovnej sily a jasných cieľov v oblasti solárnej energie a skladovania ostane ich potenciál nevyužitý. Správa SolarPower Europe preto apeluje na globálnu akciu s cieľom vybudovať udržateľnú a férovú energetickú budúcnosť postavenú na slnku.