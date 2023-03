Sezóna alergií v USA sa začína skôr aj v dôsledku globálneho otepľovania

Teplota na planéte sa v posledných rokoch zvýšila v dôsledku klimatických zmien a táto skutočnosť posunula aj začiatok sezóny alergií. Množstvo peľu v ovzduší sa tiež neustále zvyšuje, čo vedie u niektorých ľudí k zhoršeniu už existujúcich príznakov alergií a astmy a u iných k rozvoju úplne nových zdravotných ťažkostí. Americkí vedci pritom predpokladajú, že tento trend má podobným tempom pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Podľa niektorých alergológov však možno jeho postup zvrátiť znižovaním emisií uhlíka.

„Intenzita alergických symptómov u ľudí sa v uplynulých rokoch zvýšila, čo znamená, že to, čo v minulosti reagovalo na jednu sporadicky aplikovanú tabletku, si teraz vyžaduje štandardnú liečbu alergie či dokonca užívanie rôznych steroidových prípravkov,“ uviedol Dr. John Costa, ktorý je riaditeľom oddelenia alergológie a klinickej imunológie v nemocnici Brigham and Women’s Hospital v Bostone.

Globálne otepľovanie zvyšuje množstvo peľu v ovzduší

Štúdia publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences v tejto súvislosti uvádza, že peľová sezóna v Severnej Amerike sa v rokoch 1990 a 2018 predĺžila o 20 dní a koncentrácia peľu v ovzduší sa zvýšila o 21 %. Je to z veľkej časti spôsobené globálnym otepľovaním, uvádza sa ďalej v štúdii.

Costa v tejto súvislosti doplnil, že vďaka väčšiemu počtu teplejších dní v roku je k dispozícii aj väčší objem rastlinného materiálu, pretože teplo a vlhko podporujú bujnejší rast rastlín, s čím sa následne tvorí aj väčšie množstvo peľu. Wiliam Anderegg, ktorý je riaditeľom centra pre klimatickú vedu a politiku na University of Utah, poukázal aj na zaujímavú skutočnosť, že niektoré z najväčších nedávnych zmien v hladinách peľu boli evidované na juhovýchode USA, v štáte Texas a smerom ďalej na stredozápad USA.

Nové merania prinášajú nové otázky

Uvedené oblasti podľa Anderegga patria medzi regióny, kde sa podnebie výrazným tempom otepľuje. Jedným dychom však dodal, že zainteresovaní výskumníci celkom nerozumejú tomu, prečo sa to deje práve na týchto miestach. Jednou z hypotéz je podľa neho výskyt určitých rastlinných druhov v dotknutej lokalite.

Costa tiež uviedol, že vo svojej medicínskej praxi zaznamenal výrazný nárast počtu pacientov, ktorí potrebujú lekárske ošetrenie. Čakacie doby pri objednaní sa do jeho ambulancie podľa jeho slov štandardne bývali jeden mesiac, pričom teraz má prvý voľný termín v auguste. Na jarné dni sa všetci ľudia tešia, a to najmä na to, ako si budú môcť vychunať prvé teplé slnečné lúče v exteriéroch, prírode, na chalupách či záhradách. Krásne a dlhšie dni si však mnohí pacienti teraz nemôžu užiť preto, že kvôli alergii nemôžu ani vyjsť von.

Vedci potrebujú viac údajov a viac meracích staníc

Anderegg ďalej povedal, že na riešenie zhoršujúcej sa sezóny alergií potrebujú v USA viac staníc na meranie množstva peľu v ovzduší. V praxi v súčasnosti existujú tisíce meracích staníc, ktorých úlohou je merať úrovne znečisťujúcich látok a ozónu v atmosfére a niektoré štáty majú pritom len jednu stanicu na meranie úrovní peľu. Dôvodom sú podľa neho peniaze, pretože na vybudovanie týchto staníc všeobecne nie je dostatok financií, pričom platí aj to, že peľ je celkovo ťažšie merať.

„Skutočne sú naliehavo potrebné lepšie údaje o peli v ovzduší, pretože tieto informácie nám pomôžu pochopiť, ktoré druhy rastlín sa menia a ktorí ľudia môžu skončiť napríklad v nemocnici počas aktívnej peľovej sezóny,“ dodal Anderegg.

Získané údaje by mohli pacientom slúžiť aj ako systém včasného varovania, aby mohli ľudia lepšie predvídať vzplanutie alergií. Pokiaľ ide o budúcnosť alergií, Anderegg bol povzbudený správami, ktoré hovoria o tom, že najhorší scenár klimatických zmien sa teraz považuje za nepravdepodobný. Pri pohľade na nasledujúcich 5 až 15 rokov by sme však podľa neho mali očakávať postupné zhoršovanie sa peľových sezón. Anderegg pritom ostáva optimistom aj v tom, že spoločnosť aktívne pracuje na znižovaní emisií uhlíka, čo podľa neho zastaví aj trend s alergiami.