Prvá uhlíkovo neutrálna budova na Slovensku patrí medzi 1 % najzelenších stavieb sveta

Projekt developera CORWIN získal historický úspech. Po viac ako ročnom prísnom vykazovaní a posudzovaní mnohých parametrov sa jeho budova zaradila medzi 1 % najzelenších nehnuteľností na svete.

Na Slovensku je prvá uhlíkovo neutrálna kancelárska budova. Stal sa ňou bratislavský Einpark Offices, ktorý získal prestížny LEED Zero Carbon certifikát. Projekt developera CORWIN uspel po viac ako ročnom prísnom vykazovaní a posudzovaní mnohých parametrov a štatistík spojených nielen s prevádzkou budovy, ale aj s aktivitami jej nájomcov. A niektoré dáta ukazujú, že práve voľba ľudí napríklad pri forme dopravy do zamestnania zohráva kľúčovú úlohu v uhlíkovej stope budov, v ktorých pracujú.

Výber vhodného miesta na výstavbu je kľúčový

V prípade Einparku vďaka priaznivo nastaveným podmienkam a lokalite využíva väčšina buď mestskú hromadnú dopravu (24 %), alebo prídu pešo (21 %) či na bicykli (15 %). „Napriek tomu viac ako polovica emisií súvisiacich s jeho prevádzkou je spôsobená tým, ako sa doň ľudia prepravujú. A to autami chodí len okolo 20 percent z nich,“ vysvetľuje Miloš Polák, manažér rozvoja projektov spoločnosti CORWIN.

Ročná úspora CO2 Einparku Zdroj foto: CORWIN

Aj preto je kľúčové myslieť na emisie skleníkových plynov spojených s neskoršou prevádzkou budovy už pri výbere miesta, kde bude stáť. Počas samotného projektovania a výstavby sa CORWIN snažil aj o čo najväčšie využitie recyklovaných a lokálnych materiálov. „Chceme, aby naše budovy boli v maximálnej miere energeticky efektívne, získavali teplo a chlad pomocou tepelných čerpadiel či pokrývku ich striech a celého okolia tvorili rastliny. Je to celý komplex opatrení, ktoré v konečnom dôsledku minimalizujú nároky projektu na spotrebu energií,“ hovorí Miloš Polák.

Zdroj foto: CORWIN

Počas samotnej prevádzky kancelárskych budov sa recykluje až 65 % odpadu (čo je dvojnásobok priemeru) a toto číslo stále rastie. Napríklad v Einparku dokáže elektrický kompostér ročne spracovať až 50 ton bioodpadu. Vďaka inteligentnému návrhu budov sa v porovnaní so štandardom darí ušetriť až 52 % vody. K rezidenčným aj office projektom od CORWINu patria i zelené strechy, ktorých celková plocha dosahuje takmer 14-tisíc metrov štvorcových, čo je rozloha dvoch futbalových ihrísk.

Zvyšková uhlíková stopa sa kompenzuje nákupom kreditov

Samozrejme, ani prevádzka stavieb ako je Einpark Offices sa nezaobíde bez určitého objemu CO 2 vypusteného do ovzdušia. „Uhlíková stopa pri LEED Carbon Zero certifikácii sa počíta na základe množstva spotrebovanej elektriny a palív počas jedného kalendárneho roka. Na kWh každého energonosiča existuje hodnota vyjadrená v gramoch CO 2 . Ako bolo vyššie spomenuté, sleduje sa aj stopa, ktorú zanechávajú používatelia budovy pri príchode a odchode z práce. Výsledný súčet prevádzkového uhlíka a uhlíka viazaného na transport dáva celkovú CO 2 stopu budovy. Tá sa kompenzuje pomocou zakúpenia tzv. uhlíkových kreditov,“ vysvetľuje Samuel Sůra, CEO certifikačnej spoločnosti SALVIS.

Ambíciou CORWINu je podporiť slovenské enviro startupy

Uhlíkové kredity vznikajú investíciami do projektov a technológií, ktoré znižujú či pohlcujú objem produkovaného oxidu uhličitého – ide napríklad o nové obnoviteľné zdroje energií.

Nákup kreditov pritom nie je lacná záležitosť. Na získanie certifikátu LEED Zero Carbon bola potrebná investícia vo výške viac ako 11 tisíc eur. Ich nákup bol uskutočnený cez americkú spoločnosť z projektov v Ázii.

Keďže celý proces certifikácie na LEED Carbon Zero nie je jednorazový, bude sa musieť táto investícia opakovať v podobnej výške každý rok, ak si chce spoločnosť toto prestížne hodnotenie udržať. „Našou ambíciou je v budúcnosti nakupovať uhlíkové kredity z projektov, ktoré vznikajú v krajinách, kde je developer aktívny. Teda na Slovensku, v Česku a v Slovinsku,“ hovorí CEO CORWINU, Marián Hlavačka.

Unikátny projekt Einpark pritom nie je jediný tohto druhu. Cieľom CORWINU je mať všetky kancelárske nehnuteľnosti v portfóliu ako uhlíkovo neutrálne stavby. Týka sa to aj tých, ktoré by mali vyrásť v areáli bývalého závodu Palma v Bratislave, ale i ľubľanského obchodno-administratívneho komplexu Vilharia, ktorý bude patriť medzi najudržateľnejšie stavby v Slovinsku. „Aj keď existuje množstvo firiem, ktoré sa chcú v najbližších dekádach postupne posúvať k uhlíkovej neutralite, CORWIN by bol prvým developerom na svete s kompletným LEED Zero uhlíkovo neutrálnym portfóliom,“ dodáva Samuel Sůra.