Prečo sa hladina morí zdvihne viac, ako si myslíme? Podľa vedcov prehliadame túto skutočnosť

Predstavte si, že stojíte na pláži. Piesok pod nohami sa zdá stabilný, no v skutočnosti sa pomaly ponára pod hladinu oceánu. Stúpajúca hladina morí je dlhodobo jednou z najväčších výziev klimatickej zmeny, no menej známym faktom je, že v niektorých oblastiach sa situácia zhoršuje nielen kvôli topiacim sa ľadovcom, ale aj kvôli potápaniu samotnej pevniny.

Skrytá hrozba pod nohami

Nový výskum NASA a National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ukazuje, že drobné vertikálne pohyby krajiny môžu mať dramatický vplyv na miestne predpovede hladiny mora. Časti pobreží sa nenápadne zosúvajú do nižšej nadmorskej výšky, čo znamená, že voda sa do nich dostane skôr a v oveľa väčšom rozsahu, ako predpovedali modely založené iba na meraní hladiny oceánov.

Najnovšie satelitné merania ukázali, že mnohé oblasti, ako napríklad San Francisco, sú v nebezpečenstve nie preto, že hladina mora stúpa rýchlejšie, ale preto, že samotná zem sa pod nimi ponára. Tento proces sa odohráva rôznymi rýchlosťami v závislosti od lokality a je ovplyvnený tektonickými pohybmi, eróziou, čerpaním podzemnej vody a dokonca aj ľudskou činnosťou, ako je extrakcia ropy a plynu.

Kam mizne pevnina?

Podrobné satelitné merania ukázali, že niektoré oblasti Kalifornie, ako Foster City, Bay Farm Island či San Rafael, klesajú rýchlosťou viac ako 10 milimetrov ročne. Môžeme si povedať, že to nie je veľká zmena, ale ak k tomu pripočítame očakávaný nárast hladiny oceánu o 37 centimetrov do roku 2050, tieto oblasti by mohli zažívať nielen častejšie, ale aj deštruktívnejšie povodne.

Najzraniteľnejšie oblasti sú tie, ktoré vznikli rekultiváciou pobrežných močiarov alebo riek. Ich podložie sa prirodzene zhutňuje, čo vedie k poklesu terénu.

Klesajúci terén väčší problém ako stúpajúce more

V niektorých oblastiach sa ukazuje, že pokles pevniny je dokonca rýchlejší ako stúpanie hladiny mora. Napríklad v Central Valley v Kalifornii dochádza k poklesu až o 20 centimetrov ročne vplyvom rozsiahleho čerpania podzemnej vody. To znamená, že aj keby hladina oceánu na tomto mieste nestúpla, niektoré pobrežné oblasti by sa aj tak ocitli pod vodou.

Je možné tomuto procesu zabrániť?

Vedci sa snažia vytvoriť presnejšie modely, ktoré zahŕňajú nielen stúpanie oceánov, ale aj pohyb pevniny. Misia OPERA (Observačné produkty pre koncových používateľov) a pripravovaná spolupráca NASA a Indie na projekte NISAR prinesie ešte presnejšie satelitné merania.

Zároveň sú riešením aj prírodné prostriedky, ako obnova močiarov a mangrovových lesov, ktoré pomáhajú stabilizovať pobrežné oblasti a spomaľovať ich klesanie. Podpora udržateľného hospodárenia s podzemnou vodou je ďalším kľúčovým krokom, ktorý môže v niektorých oblastiach pomôcť minimalizovať pokles.

Budúcnosť pobrežných miest

Ak sa tento proces nebude brať do úvahy pri plánovaní ochrany pobrežných miest, môžeme sa ocitnúť v situácii, keď dôjde k prekvapivému nárastu povodní, soľnej kontaminácii pitnej vody a nezvratným stratám pevniny. Naopak, ak sa začneme týmto procesom včas zaoberať, môžeme pomôcť chrániť pobrežné komunity pred extrémnymi klimatickými javmi a postupnou stratou domovov.

Ak teda budeme v budúcnosti hovoriť o vzostupe hladiny morí, nemali by sme zabudnúť ani na to, čo sa deje pod našimi nohami – pretože klesajúca pôda môže byť rovnako nebezpečná ako stúpajúce oceány.