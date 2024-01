Obyvatelia v kanadskom Vancouveri vykurujú nezvyčajným zdrojom

Možno ste si všimli počas prechádzok mestom, že ak napadne sneh, nad kanalizáciou sa rýchlo roztápa. Je to spôsobené tým, že odpadová voda pochádzajúca z práčok, umývačiek riadu, spŕch a podobne býva teplá aj v kanalizácii. Toto teplo, unikajúce z odpadových vôd, využíva mesto Vancouver na vytvorenie udržateľnej budúcnosti prostredníctvom inovatívnej technológie, a to už od roku 2010.

Teplo z práčok môže vykurovať desiatky miliónov domácností

„V kanalizačnom systéme je dosť tepla na vykurovanie celých štvrtí,“ hovorí Derek Pope, manažér pobočky – Neighborhood Energy Utility v meste Vancouver. „Štvrť False Creek vo Vancouveri na západnom pobreží Kanady túto energiu už využíva dávno,“ dodáva.

Podľa neho sa teplo vo vode dá relatívne ľahko zužitkovať. Pre porovnanie, teplo zo vzduchu rýchlo uniká z okien, dverí a striech. Okrem toho je tu veľa horúcej odpadovej vody, s ktorou sa dá pracovať. V roku 2020 experti z London South Bank University odhadli, že energia zo 16 miliárd litrov splaškovej odpadovej vody v Spojenom kráľovstve by teoreticky mohla poskytnúť viac ako 20 TWh tepelnej energie ročne – dosť na vykurovanie priestorov a ohrev vody pre 1,6 milióna domácností. Američania v USA vypustia ročne odhadom 350 TWh energie do odpadu – čo je ekvivalent vykurovania 30 miliónov domácností ročne.

Ako to funguje?

Odpadová voda z domácností končí v kanalizačných systémoch, kde je teplo, ktoré by sa inak stratilo, efektívne využívané. Teplo z umývačiek riadu či horúcich spŕch je zachytené a použité na vykurovanie. Tento systém má účinnosť nad 300 %, čo znamená, že na každú jednotku elektriny použitej na prevádzku tepelného čerpadla získame viac ako tri jednotky tepelnej energie. Keď sa teplo pretekajúce kanalizačným potrubím False Creek rekuperuje pomocou tepelných čerpadiel, osem kilometrov dlhá potrubná sieť, známa ako tepelná sieť, distribuuje teplo späť do 44 budov štvrte. „V každej budove výmenníky tepla prenášajú teplo z vodného systému s uzavretým okruhom do tepelného systému budov a potrubí na teplú vodu pre domácnosť, potom studená voda recirkuluje späť do elektrárne,“ vysvetľuje Pope.

Mesto má v pláne projekt, ktorý funguje vo False Creek rozšíriť a zvýšiť kapacitu tepelného čerpadla. Cieľom je, aby do roku 2030 boli všetky zdroje tepla plne obnoviteľné. Spoločnosť False Creek Neighborhood Energy Utility, vlastnená mestom, hrá v tomto akčnom pláne kľúčovú úlohu. Dovtedy Pope predpokladá, že väčšina systémov bude využívať kombináciu odpadového tepla, skladovania tepla a iných obnoviteľných zdrojov energie na splnenie cieľov dekarbonizácie.

Vplyv na životné prostredie

Vo Vancouveri sú budovy zodpovedné za viac ako 50 % emisií skleníkových plynov. Využitie odpadového tepla je preto kľúčovým nástrojom v boji proti klimatickej zmene. Energetická efektívnosť totiž môže výrazne prispieť k zníženiu emisií uhlíka.