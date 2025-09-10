Nové pravidlá EÚ: menej odpadu z potravín a textilu do roku 2030

V zásadnom kroku za udržateľnejšiu budúcnosť EÚ, Európsky parlament definitívne schválil legislatívu, ktorá zavádza ambiciózne ciele na zníženie plytvania potravinami do roku 2030 a zaväzuje výrobcov textilu k financovaniu recyklácie a spracovania odpadu.
Prečo sú textil a potraviny horúcou témou?
Európsky parlament v utorok definitívne schválil legislatívu, ktorá zavádza záväzné ciele na zníženie plytvania potravinami do konca roka 2030. Krajiny EÚ budú musieť znížiť množstvo potravinového odpadu:
- o 10 % vo výrobe a spracovaní potravín,
- o 30 % na obyvateľa v maloobchode, reštauráciách, stravovacích službách a domácnostiach.
Tieto ciele budú založené na priemere vyprodukovaného odpadu v rokoch 2021 až 2023.
Nové pravidlá tiež zaväzujú členské štáty prijať opatrenia, ktoré uľahčia darovanie nepredaných, ale bezpečných potravín. Do centra pozornosti sa tak dostávajú aj hospodárske subjekty, ktoré zohrávajú významnú úlohu pri predchádzaní potravinovým stratám.
Výrobcovia textilu zaplatia za svoj odpad
Okrem potravín sa nové pravidlá zameriavajú aj na textilný odpad. Každý výrobca, ktorý uvádza textil na trh v EÚ, bude musieť hradiť náklady na zber, triedenie a recykláciu svojich výrobkov. Týka sa to aj firiem bez sídla v EÚ a tých, ktoré predávajú cez e-shopy.
Členské štáty musia do 30 mesiacov vytvoriť systémy tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov (EPR). Mikropodniky dostanú navyše rok na splnenie tejto povinnosti.
Medzi produkty spadajúce pod tieto pravidlá patria:
oblečenie, doplnky, obuv, klobúky, prikrývky, posteľná bielizeň, kuchynské utierky či záclony. Na podnet Parlamentu môžu krajiny zaradiť do systému aj matrace.
Rýchla móda pod drobnohľadom
Nová legislatíva zároveň vyzýva krajiny, aby pri nastavovaní finančných príspevkov v rámci EPR zohľadnili vplyv ultrarýchlej a rýchlej módy – fenoménov, ktoré výrazne prispievajú k znečisťovaniu planéty.
Po schválení v pléne Parlamentu sa legislatíva považuje za prijatú, keďže Rada sa na jej znení dohodla už v lete. Nasledovať bude podpis oboma spoluzákonodarcami a zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ. Od tohto momentu budú mať krajiny 20 mesiacov na implementáciu pravidiel do svojich národných právnych systémov.
Fakty, ktoré bijú na poplach
Podľa údajov Európskej komisie:
- každý obyvateľ EÚ ročne vyprodukuje v priemere 132 kg potravinového odpadu,
- a až 12 kg odpadu z oblečenia a obuvi.
Ročne sa tak v Únii vyhodí 60 miliónov ton jedla a 12,6 milióna ton textilu. Menej než 1 % textilu sa celosvetovo recykluje späť do nových produktov.