Ľadovce sa topia alarmujúcim tempom: Za desaťročie o 36 % rýchlejšie

Nová medzinárodná štúdia odhalila šokujúce fakty o zrýchľujúcom sa úbytku ľadovcov. Topenie sa v poslednom desaťročí zrýchlilo o viac ako tretinu, pričom Alpy patria medzi najviac postihnuté regióny. Vedci varujú pred vážnymi dôsledkami pre zásoby vody a globálnu klímu, uvádza denník Tagesspiegel.

Podľa medzinárodnej štúdie sa globálne topenie ľadovcového ľadu za desaťročie zrýchlilo o viac ako tretinu. Výskum, na ktorom sa podieľalo aj Nemecké centrum pre letectvo a kozmonautiku (DLR), ukázal, že medzi rokmi 2012 a 2023 sa roztopilo o 36 % viac ľadovcového ľadu ako v období 2000 až 2011.