Kaufland a Lidl si stanovili vysoké ciele v udržateľnosti, dosiahnuť chcú úplnú recyklovateľnosť obalov

Spoločnosti Kaufland a Lidl, patriace do skupiny Schwarz, si stanovili ambiciózne ciele v rámci udržateľnosti a ochrany zdrojov. V rámci novej stratégie REset Resources, ktorá nadväzuje na ich dlhodobé aktivity v oblasti obehového hospodárstva, pokračujú v šetrení plastov, potravinového odpadu, vody, energií a ďalších materiálov ako kov, drevo, papier či sklo.
Kaufland s Lidlom už znížili spotrebu plastových obalov vlastných značiek o 44 % oproti roku 2018, čo výrazne presiahlo pôvodný cieľ 30 %. Spoločnosti sa zároveň zaviazali do roku 2030 maximalizovať recyklovateľnosť obalov, ktoré už dnes presahujú viac ako 60 % a tým prevyšujú zákonom stanovené normy. Kaufland plánuje do roku 2027 využívať takmer stopercentne opakovane použiteľné palety pre svoj tovar.
„S novou stratégiou REset Resources sa zameriavame na komplexnú ochranu všetkých zdrojov a uzatváranie materiálových cyklov,“ povedala Nikoleta Lörincová, vedúca Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika. „Do našich obalov chceme do roku 2030 začleniť až 60 % recyklátu a zároveň znížiť množstvo primárnych materiálov v jednorazových obaloch o minimálne 15 %.“
Podľa Tomáša Bezáka z Lidl Slovenská republika je kľúčovou súčasťou stratégie predlžovanie životnosti použitých zdrojov a ich vysokokvalitná recyklácia. „Veríme, že takýto prístup zabezpečí odolnú a udržateľnú ekonomiku,“ doplnil.
Skupina Schwarz, ku ktorej patria Kaufland a Lidl, sa zaviazala dlhodobo pristupovať k ochrane životného prostredia zodpovedne. Stratégia REset Resources zahŕňa päť hlavných princípov: redesign obalov s ohľadom na recykláciu, znižovanie používania zdrojov a potravinového odpadu, opakované využívanie materiálov, zber a recyklovanie materiálov, ako aj obnovu materiálov do použiteľného stavu.
Tieto kroky stavajú Kaufland a Lidl do pozície lídrov medzi slovenskými firmami v oblasti udržateľnosti a cirkulárnej ekonomiky, čím prispievajú k riešeniu globálnych environmentálnych výziev a podporujú šetrný prístup k prírodným zdrojom.