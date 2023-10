Ako znížiť svoju uhlíkovú stopu: 4 jednoduché kroky, ktoré môžeme urobiť dnes

Riešenie klimatickej zmeny sa netýka len svetových lídrov, ale aj nás – jednotlivcov. Aj keď sa zdá, že naše kroky sú malé, môžu mať veľký dopad. Tu je niekoľko praktických tipov, ako znížiť uhlíkovú stopu.

Znížme energetickú spotrebu svojej domácnosti

Začnime tým, že izolujeme svoj dom a snažme sa znížiť energetickú spotrebu domácnosti. V súčasnosti ešte stále môžeme napríklad využiť financie z Plánu obnovy rodinných domov na zateplenie či inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré sú efektívnejšie než tradičné vykurovacie systémy. Okrem toho, zlepšením izolácie stien, stropov a okien môžeme znížiť straty tepla. Odhaduje sa, že iba izoláciou proti prievanu môžeme ušetriť až 145 eur ročne! Bonusom je, že zároveň týmto spôsobom znižujeme svoju uhlíkovú stopu.

Taktiež každodenné vypínanie svetiel a spotrebičov, keď sa nepoužívajú, nám môže pomôcť ušetriť peniaze a zároveň znížiť náš vplyv na zmenu klímy.

Premýšľajme nad tým, čo jeme

Hospodárske zvieratá vytvárajú 14 percent všetkých skleníkových plynov na celom svete, pričom najväčším prispievateľom je hovädzí dobytok. Znížením konzumácie červeného mäsa a mliečnych výrobkov môžeme preto výrazne znížiť svoju uhlíkovú stopu. Je dôležité premýšľať nielen o tom, čo jeme, ale aj odkiaľ jedlo pochádza. Nezabúdajme na potravinový odpad – svet vyhodí až 25 až 30 percent potravín! Podľa správy OSN 8 až 10 percent globálnych emisií uhlíka súvisí s nespotrebovanou produkciou.

Prehodnoťme svoj spôsob cestovania

Skutočne sa potrebujeme prepravovať všade autom? Chôdza, bicykel či spoločná cesta autom môžu byť výbornou alternatívou.

Nakupujme zodpovedne

Pred nákupom premýšľajme o environmentálnom dopade produktu. Napríklad podľa Environmentálneho programu OSN na výrobu jedných džínsov sa spotrebuje 3 781 litrov vody, berúc do úvahy produkciu, výrobu, prepravu a pranie bavlny. Svoju uhlíkovú stopu môžeme preto znížiť tak, že ak je to potrebné, oblečenie radšej opravme, alebo investujme do kusov oblečenia, ktoré nám vydržia dlhšie. Alebo využime možnosť nákupu v second hande.

Na našu uhlíkovú stopu môže mať pozitívny vplyv aj výber správnych domácich spotrebičov. Napríklad zvoľme energeticky najefektívnejšie produkty, ako sú práčky a podobne.