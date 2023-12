Dom s vírivkou na strome v tvare listu je unikátnou udržateľnou stavbou

Nevšedný dom na strome od spoločnosti Artistree Home je skutočným majstrovským dielom, ktorý prináša do sveta architektúry nový pohľad na to, ako by mohol vyzerať moderný dom v spojení s prírodou. Dom, ktorý pripomína štruktúru listu a výrazne sa líši od tradičných rezidencií, sa nachádza v okrese Sonoma v Kalifornii a je skvelým príkladom toho, ako sa môže architektúra inšpirovať prírodným prostredím.

Nový dizajn s názvom Spyglass od Hometree prináša do života túžbu po pohode v spojení s dobrodružným duchom. Dom je situovaný na krásnom pozemku v Occidental v Kalifornii, s rozlohou až 11 akrov, čo poskytuje obyvateľom dostatok súkromia a priestoru na rozjímanie. S rozlohou 28 metrov štvorcových je stavba dostatočne veľká na komfortné bývanie, ale zároveň dosť kompaktná, aby zachovala intimitu a spojenie s prírodou.

Unikátny tvar domu

Jedným z najnápadnejších prvkov tohto domu na strome je jeho tvar, ktorý pripomína zahnutý list. Autori projektu sa nechali inšpirovať svojim detstvom, keď cez dutú stonku spadnutého listu mohli vidieť nový pohľad na svet. Týmto spôsobom sa v domove vytvára jedinečný a dynamický pohyb, ktorý evokuje pocit, akoby ste sa nachádzali vo vnútri samotného listu.

Dom ponúka aj vírivku. Zdroj foto: www.dezeen.com /Jayson Carpenter.

Dom vo výške 8 metrov nad zemou

Okrem unikátneho tvaru je ďalším zaujímavým prvkom domu jeho umiestnenie na strome sekvoje. Tento veľký strom slúži ako podpora pre palubu domu, ktorá vytvára priestor na relaxáciu a vychutnávanie prírodného prostredia. Stavba sa nachádza 8 metrov nad zemou, čo umožňuje jej obyvateľom zažívať úchvatné výhľady a zároveň minimalizovať narušenie okolitého prostredia vďaka tenkým oceľovým stĺpikom.

Čo sa týka vzhľadu domu, vonkajšia časť je pokrytá hrdzavými kovovými diamantovými šindľami, ktoré napodobňujú farbu a textúru kôry sekvoje. Tento dizajn je nielen esteticky príťažlivý, ale aj funkčný, keďže šindľový obklad poskytuje ochranu pred živlami a zároveň zabezpečuje termálnu reguláciu domu.

Relax na strome uprostred prírody

Vo vnútri domu na strome nájdeme kompaktný, no pohodlný priestor s výhľadom do prírody. Súčasťou interiéru je aj terasa s cédrovou vírivkou, ktorá ponúka relaxačné chvíle uprostred prírody. Celkový dizajn domu je premyslený tak, aby vytvoril spojenie medzi vonkajším prostredím a interiérom. Obloženie, ktoré pripomína prechádzku cez vydlabanú guľatinu, dodáva interiéru osobitý charakter a zvýrazňuje spojenie s prírodou.

Nebolo by to však možné bez plne presklených stien na zadnej strane domu, ktoré vytvárajú pocit, že ste uprostred prírody. Tieto steny umožňujú obyvateľom obdivovať okolitý les a majestátny strom, ktorý sa tyčí nad terasou.

Čo tento projekt robí ešte zaujímavejším, je jeho trvalo udržateľný charakter. Dom je vybavený špičkovými izolačnými materiálmi a ohrievačom vody s tepelným čerpadlom, čo minimalizuje jeho environmentálny odtlačok. Trvalo udržateľný obklad z PEFC certifikovanej borovice a ďalšie ekologické riešenia sú dôkazom toho, že moderná architektúra môže byť priateľská k prírode.

Celkový koncept tohto domu na strome, ktorý kombinuje luxus s rešpektovaním prírody, ho robí unikátnym a inšpiratívnym. „Našu jednotku Spyglass sme navrhli tak, aby bola luxusná aj replikovateľná, takže ju ponúkame ako prefabrikovanú jednotku s možnosťou úpravy základov na základe terénu pozemku a stromov v krajine,“ hovorí projektant Will Beilharz. Podľa neho tento dom ponúka spojenie medzi moderným luxusom a prírodou, ktoré zanecháva trvalý dojem na každom, kto ho navštívi.