Delegáti v Dubaji sa dohodli na prechode od fosílnych palív, aktivisti však úplne spokojní nie sú

Vyjednávači na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov (OSN) COP28 v Dubaji sa v stredu po intenzívnych rokovaniach dohodli na prechode od fosílnych palív, ktoré otepľujú planétu. Dohoda, pri ktorej aj výber určitých výrazov zohráva dôležitú rolu, má však podľa kritikov stále medzery.

Prezident COP28 Sultán Ahmad al-Džábir oznámil schválenie ústredného dokumentu konferencie pár minút po začatí stredajšieho zhromaždenia, bez toho, aby dal priestor na prípadné komentáre.

„Je to plán, ktorý vedie veda. Je to vylepšený, vyvážený, ale nemýľte sa, historický balík na urýchlenie opatrení v oblasti klímy. Je to konsenzus Spojených arabských emirátov,“ povedal al-Džábir, ktorý stojí aj na čele obrovskej štátnej ropnej spoločnosti Abu Dhabi National Oil Co, a poukázal na to, že po prvý raz konečná dohoda spomína fosílne palivá.

21-stranová dohoda

Agentúra AP pripomína, že 21-stranová dohoda je silnejšia ako návrh z predošlých dní, ktorý vyvolal vlnu kritiky, ale napríklad slovo ropa sa v nej vôbec nespomína a fosílne palivá len dvakrát.

Dohoda nejde tak ďaleko, že by vyzývala na „postupné vyradenie“ fosílnych palív, o ktoré žiadalo viac ako 100 krajín, ako sú malé ostrovné štáty a európske krajiny. Namiesto toho volá po „prechode od fosílnych palív v energetických systémoch, spravodlivým, usporiadaným a nestranným spôsobom, čím sa urýchli činnosť v tomto kritickom desaťročí“.

Dohoda hovorí, že prechod by sa mal uskutočniť spôsobom, ktorý privedie svet k nulovým emisiám skleníkových plynov v roku 2050 a bude sa riadiť diktátmi klimatickej vedy. Predpokladá, že do roku 2025 vyvrcholí neustále rastúce znečistenie uhlíkom, aby svet dosiahol svoj dohodnutý prah, ale dáva priestor jednotlivým štátom, ako je Čína, aby dosiahli vrchol neskôr.

Používanie obnoviteľnej energie

Okrem iného dohoda zahŕňa aj výzvu na strojnásobenie používania obnoviteľnej energie a zdvojnásobnenie energetickej účinnosti.

Delegáti sa po oznámení dohody objali a tlieskali si. Dohodu pochválil napríklad eurokomisár pre opatrenia v oblasti klímy Wopke Hoekstra, podľa ktorého „ľudstvo konečne urobilo to, čo malo urobiť dávno, dávno, dávno“. Tajomník OSN pre klímu Simon Stiell povedal delegátom, že ich úsilie bolo „potrebné na to, aby signalizovali tvrdé zastavenie kľúčového klimatického problému ľudstva: fosílne palivá a znečistenie, ktoré spaľuje planétu“.

„Aj keď sme neobrátili stránku o ére fosílnych palív v Dubaji, tento výsledok je začiatkom konca,“ dodal.

Spolupráca všetkých strán

Osobitný vyslanec USA pre klimatické otázky John Kerry vyjadril potešenie zo spolupráce všetkých strán a povedal, že daný dokument „vysiela svetu“ veľmi silný odkaz. Poznamenal však, že mnohí ľudia by radi videli v dokumente jasnejšie formulácie, ale „je to kompromis“.

Niekoľko minút po oznámení sa vedúca delegátka Samoy Anne Rasmussen v mene malých ostrovných štátov sťažovala, že ani neboli v miestnosti, keď al-Džábir oznámil, že dosiahli dohodu. Povedala, že „nebola zabezpečená korekcia kurzu, ktorá je potrebná“. Dohoda podľa jej slov predstavuje bežný chod namiesto exponenciálneho úsilia o znižovanie emisií, pričom by „nás mohla potenciálne posunúť skôr dozadu ako dopredu“. Jej vyhlásenie sa stretlo s potleskom, do ktorého sa zdráhavo pridal aj spomenutý prezident COP28.

Čo na to aktivisti?

Bolívia dohodu zase skritizovala ako novú formu kolonializmu. Viacerí aktivisti zase okamžite poukázali na medzery v dohode.

„Problém s textom je, že stále obsahuje veľké medzery, ktoré umožňujú Spojeným štátom a ďalším krajinám produkujúcim fosílne palivá pokračovať v rozširovaní fosílnych palív. V texte je dosť smrteľná, fatálna chyba, ktorá umožňuje pokračovanie prechodných palív (napríklad zemný plyn, ktorý tiež spôsobuje znečistenie, pozn. red.)“, povedala agentúre AP Jean Su z Center for Biological Diversity.

Budúcoročná klimatická konferencia COP29 sa uskutoční v ďalšom ropnom štáte, tentokrát v Azerbajdžane. Výročná COP30 sa zase presunie do Amazónie v Brazílii.