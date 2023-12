Guterres skritizoval nedostatočný záväzok ropných a plynárenských spoločností obmedziť prevádzkové emisie

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres skritizoval sobotňajší záväzok 50 ropných a plynárenských spoločností z klimatickej konferencie COP28 znížiť emisie zo svojich operácií.

Dôvod klimatickej krízy

Sektor fosílnych palív, ktorý označil za „giganta, ktorý je za klimatickou krízou“, sa podľa neho konečne začína prebúdzať. Sľuby spoločností však zaostávajú za tým, čo sa požaduje, vyhlásil. Informuje o tom spravodajský portál Euronews.

Skupina zahŕňajúca 29 národných ropných spoločností sa zaviazala do roku 2030 znížiť emisie metánu na takmer nulu, znížiť prevádzkové emisie uhlíka na čistú nulu do roku 2050 a zastaviť rutinné spaľovanie zemného plynu. Týka sa to však len prevádzkových emisií.

Krok správnym smerom

Záväzok eliminovať metán do roku 2030 je podľa generálneho tajomníka OSN „krok správnym smerom“. Oznámenie o dosiahnutí čistej nuly však „nehovorí nič o eliminácii emisií zo spotreby fosílnych palív“, upozornil.

Guterres zároveň skritizoval, že oznámenie spoločností neobjasňuje, ako plánujú dosiahnuť čistú nulu s emisiami. „Pre greenwashing tu nesmie byť miesto,“ dodal.