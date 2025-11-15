Zelená transformácia je nezvratná a Čína verí, že sa USA niekedy vrátia k rokovaniam o klíme

Čína verí, že Spojené štáty sa nakoniec vrátia k rokovaniam o klíme. Na klimatickej konferencii COP30 v brazílskom Beléme to povedal vedúci čínskej delegácie Li Kao. „Riešenie klimatických zmien vyžaduje zapojenie každej krajiny. Dúfame, že niekedy v budúcnosti sa USA vrátia,“ povedal Li, ktorý je zároveň námestníkom ministra životného prostredia.
Spolupráca medzi Čínou a USA, dvoma najväčšími ekonomikami a najväčšími znečisťovateľmi, bola v minulosti kľúčová pri prekonávaní patových situácií na každoročných rokovaniach Organizácie Spojených národov (OSN) o klíme. Prezident Donald Trump však stiahol USA z Parížskej klimatickej dohody a jeho vláda sa tohto roku nezúčastnila na konferencii v brazílskej Amazónii.
Planéta sa dusí! Emisie fosílnych palív v roku 2025 prekonajú všetky rekordy
Kým Trump podporuje fosílne palivá a ruší zelené politiky svojho predchodcu Joea Bidena, Čína inštaluje viac obnoviteľných zdrojov energie a na cestách má viac elektrických vozidiel než ktorákoľvek iná krajina.
Li zdôraznil, že prioritou Číny na COP30 je spolu s ostatnými vyslať „silný politický signál, že zelená transformácia je nezvratná“ a že „nesmie nastať pokles v medzinárodnej spolupráci“. Dodal, že je dôležité, aby krajiny prejavili politickú solidaritu a zaviazali sa spoločne riešiť klimatické zmeny. Varoval tiež pred negatívnymi dopadmi geopolitického unilateralizmu a protekcionizmu.