Európania chcú, aby sa vlády zamerali viac na obmedzenie migrácie ako na zmenu klímy

Európania sa zameriavajú viac na obmedzovanie prisťahovalectva ako na klimatické zmeny, pričom iba menej ako 15 % opýtaných na celom svete považuje klimatické otázky za jednu z troch hlavných priorít ich vlády. Vyplýva to z výsledkov celosvetovej štúdie zverejnenej v stredu.

Zníženie prisťahovalectva

„Mnoho európskych krajín zaznamenalo prudký nárast podielu ľudí, ktorí tvrdia, že ‚zníženie prisťahovalectva‘ by malo byť najvyššou prioritou vlád,“ uvádza sa v štúdii, ktorú si objednala nadácia Alliance of Democracies so sídlom v Dánsku.

V Nemecku až 44 % občanov chce, aby sa ich vláda zamerala na zníženie prisťahovalectva, zatiaľ čo takmer štvrtina opýtaných Nemcov uviedla, že boj proti klimatickým zmenám je prioritou.

Celosvetovo zhruba 33 % verí, že zmena klímy je jednou z troch hlavných svetových výziev, ale iba 14 % tvrdí, že boj proti nej by mal patriť medzi tri hlavné priority ich vlády.

Stav demokracie

Na základe takmer 63-tisíc rozhovorov v 53 krajinách, Index vnímania demokracie zistil, že 85 % opýtaných považuje za dôležité mať v ich krajine demokraciu. Vlády však nie vždy spĺňajú očakávania ľudí. Zatiaľ čo 58 % respondentov bolo spokojných so stavom demokracie vo svojej krajine, zvyšok nie.

Štúdia uviedla, že nespokojnosť sa neobmedzuje len na nedemokratické krajiny. Prevládala aj v USA, Európe a na iných miestach s dlhou demokratickou tradíciou. V Európe si napríklad asi len tretina Maďarov myslí, že žije v demokracii.

Prieskum bol založený na rozhovoroch uskutočnených vo februári a apríli. Odchýlka vo všetkých krajinách vo vzorke bola približne 2,9 percentuálneho bodu.