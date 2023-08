Dávame bioodpadu druhú šancu: Kávová usadenina v úlohe zázračnej suroviny

Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje, ktoré sa pijú takmer po celom svete. Čo však s bioodpadom, ktorý po nej zostáva? Vedci hľadajú možnosti, ako kávovú usadeninu použiť na rôzne prekvapivé produkty.

Bioodpad je v súčasnej dobe jedným z najväčších environmentálnych problémov. Množstvo organického materiálu, ktorý končí na skládkach, má škodlivý vplyv na životné prostredie. Avšak existuje nový prístup, ktorým dávame bioodpadu druhú šancu, a to využitím kávovej usadeniny. Táto jednoduchá a bežná surovina môže byť transformovaná do rôznych užitočných produktov, a to vďaka inovatívnym spôsobom spracovania a výskumu v oblasti biomateriálov. Ako využiť kávovú usadeninu a prispieť tak k udržateľnej budúcnosti?

Výroba bioplastov a biopalív

Kávová usadenina môže slúžiť ako základ pre výrobu rôznych druhov biomateriálov. Po spracovaní a úprave sa môže použiť na výrobu kompozitných materiálov, bioplastov, ale aj textílií. Vďaka svojim jedinečným vlastnostiam, ako je napríklad schopnosť absorbovať pachy, je kávová usadenina vhodná na výrobu filtračných materiálov a izolácií.

Jednou zo spoločností, ktoré sa snažia dať druhú šancu bioodpadu a premeniť ho na hodnotný produkt je britská spoločnosť bio-Bean. Kávovú usadeninu firma používa napríklad na výrobu kávového oleja, prírodných aróm, dreveného uhlia na grilovanie, vykurovacích polien a iných obnoviteľných biopalív. V súčasnosti vďaka finančnej podpore z EÚ spoločnosť hľadá využitie tohto odpadu na výrobu bioplastu. Kávový olej sa najprv fermentuje, aby sa vytvorili biologicky odbúrateľné polyestery, ktoré sa potom premenia na bioplast.

Kuchynská linka z kávy?

Bio-bean okrem kávového oleja vyrába ďalší zaujímavý výrobok z bioodpadu. Jeho produkt zo sušenej kávovej usadeniny, „Inficaf“, má široké uplatnenie vrátane automobilov a interiérov domácností, obchodov a reštaurácií.

„Môže byť použitý v brzdových doštičkách alebo na výrobu kuchynských skriniek,“ hovorí Ben Mills-Lamptey, technologický riaditeľ spoločnosti bio-bean. „A väčšina vybavenia v Costa alebo v reštauráciách McDonald’s je teraz vyrobená z použitej kávovej usadeniny,“ dodáva.

Dajú sa využiť aj zvyšky mäsa a dokonca i krv

Potenciál biologického odpadu sa však neobmedzuje len na kávu. Španielska spoločnosť SAV- Agricultores de la Vega vo Valencii využíva aj zvyšky mäsa a rýb na výrobu nových druhov potravín.

Spoločnosť zhromažďuje ryby a vedľajšie mäsové produkty z mestského centrálneho trhu, jedného z najväčších potravinových trhov v Európe. S pomocou samosprávy vracia hodnotu stovkám kíl zvieracích zvyškov, ktorých vyhadzovanie by bolo inak nákladné.

SAV vyvinula metódu, ako premeniť rybí odpad na kolagén, bielkovinu používanú na kŕmenie zvierat a na výrobu potravín, ako sú želé dezerty, ako aj farmaceutické pilulky. Spoločnosť našla tiež spôsob, ako opätovne použiť zvieraciu krv z bitúnkov ako zložku biohnojív.

Odpad z kávy môže nájsť množstvo využití. Ilustračné foto: www.gettyimages.com

Hnojivo pre rastliny šetrné pre životné prostredie

Kávová usadenina je bohatá na výživu a organický materiál, čo ju robí ideálnym prírodným hnojivom pre rastliny. Jej použitie ako hnojiva pomáha zlepšiť štruktúru pôdy, zvýšiť jej úrodnosť a stimulovať rast rastlín. Navyše, recyklácia kávovej usadeniny ako hnojiva znižuje potrebu používania syntetických hnojív, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie.

Kozmetické produkty pre krásu vlasov a pokožky

Kávová usadenina sa stáva stále populárnejšou surovinou v kozmetickom priemysle. Jej jemné exfoliačné vlastnosti ju robia ideálnou pre výrobu telových a tvárových peelingov. Okrem toho obsahuje antioxidanty, ktoré pomáhajú v boji proti voľným radikálom a zlepšujú vzhľad pokožky. Kávová usadenina sa tiež používa v šampónoch a mydlách, pretože dodáva vlasom lesk a vitalitu.

Výroba bioplynov – obnoviteľný zdroj energie

Spolu s biopalivami môže kávová usadenina slúžiť aj na výrobu bioplynov. Proces fermentácie kávovej usadeniny produkuje biometán, ktorý je využiteľný ako obnoviteľný zdroj energie. Tento bioplyn sa môže použiť na výrobu elektriny a tepla, čím prispieva k obnoviteľnej energii a zníženiu emisií skleníkových plynov.

Využitie kávovej usadeniny je príkladom, ako môžeme dať druhú šancu odpadu a získať skvelý výsledok k udržateľnej budúcnosti.