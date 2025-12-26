Ako klimatická zmena ohrozuje naše obľúbené vianočné jedlá?

Klimatická zmena čoraz výraznejšie zasahuje potraviny, bez ktorých si mnohí nevedia predstaviť Vianoce. Ryby, čokoláda, škorica či cukor sa stávajú drahšími alebo menej dostupnými, keďže extrémne počasie znižuje úrodu a núti farmárov aj rybárov hľadať nové riešenia.
Vianočný stôl pod tlakom klimatickej krízy
S blížiacimi sa Vianocami sa regály v obchodoch tradične plnia potravinami určenými na sviatočné jedlá – od mäsa a zemiakov až po koreniny a sladkosti. Mnohí spotrebitelia si však tento rok všimli vyššie ceny alebo obmedzenejší výber niektorých produktov. Dôvodom je klimatická zmena, ktorá zasahuje viaceré kľúčové poľnohospodárske komodity a znižuje ich výnosy, prípadne núti producentov zavádzať nákladné adaptačné opatrenia.
Vianočné pečenie v ohrození?
Pečenie patrí k najobľúbenejším sviatočným tradíciám po celom svete. Medovníky, vianočné koláče či škoricové rolky však tento rok môžu naraziť na problém s dostupnosťou surovín. Podľa správy televízie The Weather Channel sú viaceré základné ingrediencie sladkých pochúťok mimoriadne citlivé na klimatickú zmenu.
Kakao, vanilka, škorica a cukrová trstina patria medzi plodiny, ktoré sú najviac ohrozené extrémnym počasím. Produkcia vanilky je sústredená najmä na Madagaskar, kde ju ohrozujú cyklóny a vlny horúčav. Cukrová trstina a cukrová repa trpia suchom, záplavami aj dlhodobými extrémnymi teplotami. Škorica sa zas pestuje len v niekoľkých tropických oblastiach s krehkými ekosystémami, ktoré sú obzvlášť citlivé na zmenu klímy.
Kakao treba šetriť…
Jednou z najviac zasiahnutých komodít je kakao, základná surovina pre čokoládu. Táto plodina potrebuje presne stanovené teploty, vlhkosť a množstvo zrážok. Približne 97 percent svetovej produkcie kakaa pochádza z krajín, ktoré majú podľa indexu Notre Dame Global Adaptation Index nízku alebo strednú schopnosť vyrovnať sa s klimatickými škodami. Tento index hodnotí zraniteľnosť krajín voči klimatickým zmenám spolu s ich prístupom k finančnej a inštitucionálnej podpore.
Niektoré klimatické modely naznačujú, že až polovica dnešných oblastí vhodných na pestovanie kakaa sa môže do roku 2050 stať nevyhovujúcou, ak pestovatelia neprejdú na odolnejšie, teplu vzdorujúce odrody.
Vianočná ryba je tiež v ohrození
Klimatická zmena výrazne mení aj morské a sladkovodné ekosystémy, čo má priamy vplyv na rybie populácie, ich rozšírenie, dostupnosť a dlhodobú udržateľnosť. Otepľovanie oceánov a zmeny v chemickom zložení vody, napríklad jej acidifikácia, zhoršujú životné podmienky pre ryby a ďalšie vodné organizmy. Výsledkom je nižšie množstvo rýb vhodných na konzumáciu a narušenie potravinových reťazcov.
Zmeny klímy, vrátane sucha, intenzívnych zrážok a posunu migračných trás, spôsobujú, že niektoré tradičné komerčné druhy sa presúvajú do chladnejších oblastí, zatiaľ čo iné sú ohrozené extrémnymi výkyvmi prostredia, v ktorom sa rozmnožujú a živia.
Menej udržateľných druhov, vyššie ceny
Podľa aktuálnych zoznamov udržateľných rýb na Vianoce 2025 sa síce okruh odporúčaných druhov mierne rozšíril, vo väčšine morí však zostáva obmedzený. Mnohé populácie, ako napríklad treska či sleď, sú naďalej nadmerne lovené alebo nestabilné. Spotrebitelia sú tak pri výbere vianočných rýb nútení venovať väčšiu pozornosť ich pôvodu a spôsobu lovu.
Tieto zmeny sa premietajú aj do cien. Keď sa rybie zásoby znižujú alebo presúvajú mimo tradičných lovísk, rastú náklady rybárov aj spracovateľov. To vedie k vyšším cenám pre konečných spotrebiteľov a k užšiemu výberu rýb v obchodoch počas sviatkov.
Dopady aj na chov rýb
Klimatická zmena neovplyvňuje len voľne žijúce ryby, ale aj akvakultúru. Chov rýb, ktorý je dôležitým zdrojom rybieho mäsa pre milióny ľudí, čelí problémom v dôsledku vyšších teplôt vody a jej zhoršenej kvality. To znižuje produktivitu chovov a zvyšuje prevádzkové náklady, čo sa opäť odráža na dostupnosti a cenách na trhu.
Celkovo klimatická kríza znižuje množstvo a stabilitu tradičných potravinových zdrojov, mení ich geografické rozloženie a komplikuje zaužívané výrobné aj rybolovné postupy. Spotrebitelia aj producenti sú tak čoraz viac nútení hľadať udržateľnejšie alternatívy, ak chcú zachovať tradičné vianočné jedlá na sviatočných stoloch aj v nasledujúcich desaťročiach.