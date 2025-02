Kinosála v Partizánskom sa čoskoro otvorí pre nevidiace deti – FOTO

Kinosála v Partizánskom by sa už onedlho mala zmeniť. Ako hostia by do nej mali zavítať aj nevidiace deti. Tma a zvuk prepoja svety zdravých detí a detí nevidiacich a slabozrakých.

Najväčší projekt svojho druhu

SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. sa koncom roka 2024 stala hlavným mediálnym partnerom uvedenia dvojdielnej audio adaptácie Knihy džunglí, ktorá je zaradená do projektu Rozprávok pre malé Pastelky.

Projektu, ktorý je najväčším svojho druhu so zameraním na budovanie povedomia o potrebe pomoci nevidiacim a slabozrakým na Slovensku. Ako uviedli pre agentúru SITA zástupcovia producentskej spoločnosti CODES Brand House a ich partneri, príbeh Mauglího sa prenesie do priestorového zvuku kina v Partizánskom.

„Sme nesmierne radi a vďační, že sa partner projektu, spoločnosť ARTRA, rozhodol pre inováciu v mojom rodnom Partizánskom a ideme sa spoločne pokúsiť o čosi celkom nového, o model prezentácie audio diela, ktorý na Slovensku nemá obdoby,“ povedal Milan Jursa z CODES Brand House.

Prepojenia sveta zdravých a nevidiaciach

„Kino v Partizánskom bolo unikátne už pred niekoľkými dekádami. Na 10. výročie jeho modernizácie sa stane priestorom, kde tma a zvuk prepoja svety zdravých detí a detí nevidiacich a slabozrakých,“ s hrdosťou hovorí Jozef Božik, primátor Partizánskeho.

„Už o pár mesiacov ako mediálny partner spolu s TV JOJ ako generálnym mediálnym partnerom projektu prinesieme z Partizánskeho informácie o realizácii projektu, ktorý je skutočne pozoruhodný a rovnako sa veľmi tešíme na účasť na premiére,“ konštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SITA Róbert Király.

Testovacia projekcia demo snímku priestorového zvuku sa konala 6. februára v kine CINEMAX v bratislavskom Bory Mall a okrem partnerov projektu sa jej zúčastnili aj viacerí protagonisti.

Okrem iných aj herecká legenda Milan Bahúl, ktorý sa predstavil v úlohe Bagíru, či Lukáš Frlajs, ktorý sa v diele zhostil úlohy Tabakího. A samozrejme Hugo Podoba ako Mauglí. Skúšku „3D zvuku“ si obzvlášť vychutnali aj zástupcovia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Exkluzívny rozhovor v štúdiu SITA k pokračovaniu projektu dvojdielnej audio adaptácie Knihy džunglí, ako aj ďalšie informácie o projekte prinesieme už čoskoro.