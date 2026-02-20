Kim sľubuje Severokórejčanom svetlé zajtrajšky; uprostred sankcií a pretrvávajúcich problémov

Severokórejský diktátor Kim Čong-un sľúbil zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva v úvodnom prejave 9. zjazdu vládnucej strany, ktorý sa koná raz za päť rokov a má určiť smerovanie krajiny od výstavby bytov až po vojenské plány.
„Naša strana dnes čelí ťažkým a naliehavým historickým úlohám posilniť ekonomiku a životnú úroveň ľudí,“ vyhlásil Kim v úvodnom prejave. Zdôraznil potrebu „aktívnejšieho a vytrvalejšieho boja bez akéhokoľvek zastavenia či stagnácie“, čím naznačil, že stagnácia je zrejme presne to, čomu sa chce vyhnúť.
Priznal chyby
Zjazd ponúka vzácny pohľad do fungovania krajiny, kde sú aj bežné ekonomické údaje štátnym tajomstvom. Kim, ktorý vládne od roku 2011, sa snaží prezentovať ako líder, ktorý sa popri jadrovom arzenáli venuje aj ekonomike, hoci práve jadrový program je dôvodom tvrdých medzinárodných sankcií, ktoré hospodárstvo dlhodobo dusia.
Na predchádzajúcom straníckom zjazde v roku 2021 Kim výnimočne priznal chyby v „takmer všetkých oblastiach“ ekonomického rozvoja. Analytici sa domnievajú, že podobné vyhlásenia majú zmierniť nespokojnosť obyvateľstva, ktoré čelí nedostatku potravín, vysokým vojenským výdavkom a izolácii krajiny.
Krásna budúcnosť
Tentoraz však vodca zvolil optimistickejší tón a vyhlásil, že Severná Kórea prekonala „najhoršie ťažkosti“ a vstupuje do novej etapy „optimizmu a dôvery v budúcnosť“.
To všetko napriek tomu, že krajina zostáva pod prísnymi sankciami a naďalej odmieta vzdať sa svojho jadrového programu, ktorý má byť podľa režimu zárukou jeho prežitia – aj keď obyvatelia by možno ocenili aj niečo praktickejšie, napríklad viac potravín.